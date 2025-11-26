20 dərəcə isti, çiskin, külək - Sabahın havası açıqlandı
Azərbaycanda noyabrın 27-də gözlənilən hava şəraiti haqqında proqnoz açıqlanıb.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən, yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman, çiskin gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək.
Havanın temperaturu gecə 9-12°, gündüz 15-17° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunundan 770 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 80-85%, gündüz 67-70% olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında hava şəraiti, əsasən, yağmursuz olacaq. Lakin günün birinci yarısında bəzi şərq rayonlarda çiskin olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-9°, gündüz 16-20°, dağlarda gecə 1-6°, gündüz 12-17° isti olacaq.