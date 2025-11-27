 “Trenders” marketinq agentliyi Azərbaycanda “AI Lab”ı istifadəyə verdi — Kreativ sənayenin yeni dövrü başlayır - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

“Trenders” marketinq agentliyi Azərbaycanda “AI Lab”ı istifadəyə verdi — Kreativ sənayenin yeni dövrü başlayır - FOTO

16:57 - Bu gün
Azərbaycanın aparıcı marketinq və yaradıcı agentliklərindən biri olan Trenders, ölkədə süni intellekt əsasında yaradıcı istehsala həsr olunmuş ilk mərkəzlərdən biri olan AI Lab-ın rəsmi fəaliyyətə başladığını elan edir.

Bu təşəbbüs, Azərbaycanın kreativ sənayesində yeni bir mərhələnin başlanğıcı kimi qiymətləndirilir.

AI yönümlü yaradıcı mərkəz

AI Lab-ın əsas məqsədi süni intellekt texnologiyalarının brendlər üçün vizual istehsalda, kampaniya ideyalarının formalaşdırılmasında və yeni nəsil kontent həllərində sistemli şəkildə tətbiq edilməsini təmin etməkdir. Trenders uzun illərdir AI sahəsində araşdırmalar aparır və bu mərkəz həmin biliklərin institusional formaya salınması kimi dəyərləndirilir.

Yeni nəsil kreativ yanaşma

AI Lab, süni intellekti yalnız texnoloji alət kimi deyil, yaradıcı prosesin mühüm hissəsi kimi qəbul edir. Burada hazırlanacaq layihələr:

sürətli istehsal, daha yüksək kreativ çeviklik, innovativ vizual həllər, ödəniş və zaman baxımından daha effektiv kampaniyalar ilə fərqlənəcək.

Peşəkar komanda və strateji vizion

AI Lab çərçivəsində Trenders müxtəlif sahələrin mütəxəssislərini — kreativ direktorları, dizaynerləri, VFX və 3D artistləri, data və AI mütəxəssislərini bir komanda şəklində birləşdirib. Məqsəd, Azərbaycanın regional miqyasda AI kreativ istehsalı üzrə lider mərkəzə çevrilməsidir.

Azərbaycan kreativ sənayesinin gələcəyinə investisiya

Trenders rəhbərliyinin sözlərinə görə, AI Lab-a edilən investisiya uzunmüddətli strategiyanın bir parçasıdır:

“Biz inanırıq ki, süni intellekt kreativ sənayenin gələcəyidir. AI Lab-la məqsədimiz Azərbaycanda tamamilə yeni standart yaratmaqdır”.

AI Lab yaxın illərdə brendlərə AI əsasında yaradılmış vizual kontent, virtual kampaniyalar, yeni nəsil influencerlər və hibrid media həlləri təqdim etməyi planlaşdırır.

Veb sayt: AI Lab

INSTAGRAM: ailab.trenders

Reklam hüququnda

