Prezident Kitabxanasında “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” innovativ kitab layihəsinin təqdimatı keçirilib - FOTO
16 dekabr 2025-ci il tarixində Qarabağ Dirçəliş Fondunun sifarişi ilə hazırlanan “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” innovativ kitab layihəsinin növbəti təqdimat mərasimi keçirilib.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanasında təşkil olunan tədbirdə dövlət və rəsmi şəxsər, Fondun donor və tərəfdaşları, tanınmış ictimaiyyət və media nümayəndələri iştirak ediblər.
İlk olaraq Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni səsləndirilib, daha sonra Vətənin suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.
Salamlama nitqi ilə çıxış edən Prezident Kitabxanasının direktoru Afət Abbasova bu nəşrin Qarabağ həqiqətlərinin beynəlxalq və yerli auditoriyaya dolğun şəkildə təqdim olunmasında əhəmiyyətli rol oynayacağını, eyni zamanda oxucular üçün etibarlı istinad mənbəyinə çevriləcəyini qeyd edib.
Açılış nitqi ilə çıxış edən Qarabağ Dirçəliş Fondunun İdarə Heyətinin sədri Rəhman Hacıyev “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” kitabının əhəmiyyəti və hazırlanma prosesi ilə bağlı geniş məlumat verib.
Qeyd olunub ki, bu kitab Qarabağın tarixini, işğal dövrünü, azad olunmasını, bərpa prosesini və gələcəyə baxışını mətn, fotoşəkillər, eləcə də rəsmi şəxslərin, dövlət nümayəndələrinin və ekspertlərin müsahibələrini, o cümlədən doğma torpaqlarından didərgin düşmüş insanların xatirələrini də özündə birləşdirməklə geniş şəkildə işıqlandırır.
Məlumat verilib ki, “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” kitabı layihə çərçivəsində yaradılan xüsusi rəqəmsal ekosistemin tərkib hissəsidir. Belə ki, kitab boyunca yerləşdirilən onlarla QR-kodlar vasitəsilə oxucular layihənin tərkib hissəsi olan www.book.revival.az internet saytı və digər onlayn resurslarda yerləşən materiallara keçid edə, genişləndirilmiş fotoqalereyaları, eksklyuziv müsahibələrin tam video və mətn yazılarını, tarixi ədəbiyyatı və digər materialları izləyə bilərlər.
Eyni zamanda qeyd olunmalıdır ki, https://book.revival.az/estore/ ünvanda yerləşən onlayn-mağazaya keçid edib və Fonda ianə etməklə istənilən kitabı say və müxtəlif nəşrlərdə (o cümlədən Klassik, Prestij və Signature Collection) əldə etmək mümkündür.
Ekosistemə daxil olan Feniks quşu şəklində yaradılan “Zəfər AI” süni intellekt əsaslı bələdçi isə oxuculara kitabın məzmunu və ümumilikdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun tarixi, işğalı və hazırda baş verən dirçəlişi barədə geniş məlumat təqdim edir.
Məhz bu xüsusiyyətlər nəşri klassik kitab çərçivəsindən çıxararaq onu dinamik, interaktiv və müasir nəsillərin oxu vərdişlərinə uyğunlaşdırılmış innovativ bir layihəyə çevirir.
Rəhman Hacıyevin sözlərinə görə, kitabın hazırlanmasında məqsəd Qarabağ həqiqətlərinin, eyni zamanda Müzəffər Ali Baş Komandan, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən irimiqyaslı bərpa və quruculuq işlərinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasıdır.
Sözügedən kitabın müəllifi, britaniyalı yazıçı Qrem Vilson çıxış edərək kitabın hazırlanma prosesi, eyni zamanda Azərbaycanla bağlı fikirlərini bölüşüb.
Tədbirdə çıxış edən Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, Fondun Müşahidə Şurasının üzvü Fərhad Bədəlbəyli, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin icraçı direktoru Rəvan Həsənov, Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri Rəşad Məcid, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Prezident Kitabxanasının direktorunun müşaviri Nazim Mustafa, AMEA-nın A.A. Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutunun direktor müavini, tarix elmləri doktoru İlqar Niftəliyev və digər natiqlər kitabın əhəmiyyətini qeyd etməklə yanaşı, nəşrin Qarabağ həqiqətlərinin, eləcə də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə azad olunmuş ərazilərdə aparılan bərpa və yenidənqurma proseslərinin və regionda sülhün bərqərar olunmasına yönələn təşəbbüslərin beynəlxalq auditoriyaya təqdim olunmasına ciddi töhfə verəcəyini vurğulayıblar.
Tədbirin sonunda Qarabağın bərpası istiqamətində görülən işlərə dəstək olmaq məqsədilə Qarabağ Dirçəliş Fonduna 10.000 AZN ianə edərək “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” kitabı əldə edən Veysəloğlu Şirkətlər Qrupuna Fondun adından “İanə sertifikatı” təqdim olunub.
Qeyd edək ki, təqdbir zamanı “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” kitabının videotəqdimatı və işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasını və dirçəlişini əks etdirən “Faciədən Zəfərə” videoçarxı da nümayiş olunub.
Nəzərinizə çatdıraq ki, “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” kitabına sahib olmaq istəyən şəxslər https://book.revival.az/estore/ onlayn-mağazaya daxil olaraq istədikləri kitab növünü seçib Qarabağ Dirçəliş Fonduna ianə etməklə kitabı əldə edə bilərlər.
Yaxın gələcəkdə kitabın Azərbaycan və bir neçə xarici dilə tərcüməsi də həyata keçiriləcək.
Onu da qeyd edək ki, tədbir zamanı kitabda yer alan fotoşəkillər əsasında təşkil edilən və işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən bərpa və quruculuq işlərini, eləcə də Qarabağın zəngin təbiətini və nadir flora-faunasını əks etdirən “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” fotosərgisi də nümayiş edilib.