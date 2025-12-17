 Suad Qara üzr istədi: Mədəni dəyərlərimizə hər zaman böyük hörmətlə yanaşmışam | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Suad Qara üzr istədi: Mədəni dəyərlərimizə hər zaman böyük hörmətlə yanaşmışam

Qafar Ağayev16:25 - Bu gün
Suad Qara üzr istədi: Mədəni dəyərlərimizə hər zaman böyük hörmətlə yanaşmışam

Bakı Beynəlxalq Kino Festivalının proqramından çıxarılan və senzuranı keçə bilməyən ‘Məhsəti’ filminin rejissoru Suad Qara rəsmi Instagram səhifəsində paylaşım edərək üzr istəyib.

1news.az xəbər verir ki, bildirir ki, Suada Qarayeva sosial şəbəkə hesabında bu barədə qeyd edib:

“Azərbaycanın bir vətəndaşı olaraq, ölkəmə, xalqimıza və bizim mədəni dəyərlərimizə hər zaman böyük hörmət və dərin bağlılıqla yanaşmışam. Qısametrajlı filmimlə bağlı son paylaşımım heç vaxt tənqid məqsədi daşımayıb, sadəcə emosional, şəxsi bir düşüncə idi.
Sözlərimin niyyətimdən fərqli şəkildə başa düşülməsindən səmimi qəlbdən təəssüf edirəm və bundan təsirlənmiş və ya incimis ola biləcək hər kəsdən üzr istəyirəm.

Dəyərlərimə, ölkəmə, xalqımıza və mədəniyyətimizə olan sarsılmaz bağlılığım hər zaman mənimlədir”.

Xatırladaq ki, Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin nəzdindəki Bədii Şura rejissori və ssenari müəllifi Suad Qarayeva olan “Məhsəti” qısametrajlı bədii filminin Bakı Film Festivalında nümayişinə qadağa qoymuşdu.
Məlum olub ki, filmdə 12-ci əsrdə yaşamış azərbaycanlı şairə Məhsəti Gəncəvi əxlaqsız qadın kimi təqdim edilib. Ekran əsərində Məhsəti Gəncəvi dostları ilə kluba gedir, spirtli içki içir, rəqs edir və bir kişi ilə romantik münasibət yaşayır. Film Azərbaycan ictimaiyyətində sərt tənqidlə qarşılanmışdı.

Onu da qeyd edək ki, bu ilin mayında aktrisa Fərqanə Abdullanın rol aldığı “Məhsəti” filminin premyerası Kaliforniyada keçirilən “Mammoth Lakes” Beynəlxalq Film Festivalında baş tutub.

Paylaş:
71

Aktual

Rəsmi

Əbu-Dabidə İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti ilə görüşü olub - FOTO

Cəmiyyət

İmtahan binasına köməkçi vasitələr necə keçirilib? - Kamran Əsədovun da içində olduğu cinayət işinin detalları

Köşə

2026-cı il: Müdafiə, təhlükəsizlik və iqtisadiyyatın canlanma ili

Cəmiyyət

Prezident Kitabxanasında “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” innovativ kitab layihəsinin təqdimatı keçirilib - ...

Cəmiyyət

Qadın sevgi münasibətində yaşadığı kişinin həyat yoldaşının iş yerinə hücum edib

Bakıda avtobus hamilə qadını vurdu – “BakuBus”dan açıqlama

“Elm və təhsil obyektivdə” foto-video müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb

İmişlidə pirotexniki vasitələr satan şəxslər saxlanılıb

Redaktorun seçimi

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Noutbuk etibarlı köməkçiyə çevrilərsə: “ASUS ExpertBook B” seriyası haqqında hər şey - FOTO

Köməkçi vasitələrlə qəbul imtahanına daxil olan abituriyentlərin məsələsinə münasibət bildirilib

Astarada itkin düşən balıqçıların axtarışı davam etdirilir - VİDEO

Mobil telefonda gizlədilmiş qızıl külçələr aşkarlanıb

Son xəbərlər

Qadın sevgi münasibətində yaşadığı kişinin həyat yoldaşının iş yerinə hücum edib

Bu gün, 17:45

Bakıda avtobus hamilə qadını vurdu – “BakuBus”dan açıqlama

Bu gün, 17:16

“Elm və təhsil obyektivdə” foto-video müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb

Bu gün, 16:59

İmişlidə pirotexniki vasitələr satan şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 16:56

Suad Qara üzr istədi: Mədəni dəyərlərimizə hər zaman böyük hörmətlə yanaşmışam

Bu gün, 16:25

Sahibə Qafarova Misirin Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

Bu gün, 16:21

“MTV” kanalına verilişdə səslənən fikirlərə görə xəbərdarlıq edilib

Bu gün, 15:17

Ukraynanın Kramatorsk şəhəri Rusiya PUA-larının hücumuna məruz qaldı

Bu gün, 15:15

Qətərin Baş prokuroru Azərbaycana səfərə dəvət olunub

Bu gün, 15:04

Azərbaycan və BMT arasında Dayanıqlı İnkişaf üzrə əməkdaşlıq müzakirə edilib

Bu gün, 14:35

Mütəşəkkil dəstə üzvlərində 47 kq narkotik aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 14:03

Medianın İnkişafı Agentliyinin Müşahidə Şurasının ilin yekunlarına dair iclası keçirilib - FOTO

Bu gün, 13:34

İmtahan binasına köməkçi vasitələr necə keçirilib? - Kamran Əsədovun da içində olduğu cinayət işinin detalları

Bu gün, 13:16

2026-cı il: Müdafiə, təhlükəsizlik və iqtisadiyyatın canlanma ili

Bu gün, 12:58

Bakıda Azərbaycan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığına dair müzakirələr aparılıb - VİDEO

Bu gün, 12:53

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:42

Mərkəzi Bank 3 BOKT-un vəzifəli şəxsini cərimələyib

Bu gün, 12:16

Avant Park yaşayış kompleksi sakinlərin istifadəsinə verilib - VİDEO

Bu gün, 12:10

Əbu-Dabidə İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti ilə görüşü olub - FOTO

Bu gün, 11:41

Prezident Kitabxanasında “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” innovativ kitab layihəsinin təqdimatı keçirilib - FOTO

Bu gün, 11:40
Bütün xəbərlər