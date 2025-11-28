Fərhat Pirinççi: Bu tədbir Türk Dünyasında informasiya və media sahəsində əməkdaşlığı gücləndirən strateji addımdır
“Türkiyə olaraq son dərəcə əhəmiyyət verdiyimiz bu toplantıya göstərilən xüsusi ev sahibliyinə görə dost və qardaş ölkə Azərbaycan Respublikasına və dəyərli töhfələrinə görə TDT Katibliyinə təşəkkürlərimi bildirirəm”.
1news.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Respublikası Prezident Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin sədr müavini, Prof. Dr. Fərhat Pirinççi noyabrın 28-də Bakıda keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının media və informasiya üzrə məsul nazirlərinin və yüksəkvəzifəli rəsmilərinin 7-ci toplantısında çıxışı zamanı deyib.
Pirinççi vurğulayıb ki, toplantı sadəcə işgüzar platforma deyil, həm də Türk Dünyasının informasiya və media sahəsində əməkdaşlığını gücləndirən strateji addımdır:
“İnformasiya və media sahəsində mövcud çağırışlara qarşı Türk Dövlətlərinin nümayəndələri olaraq yeni həll mexanizmləri yaratmağımıza imkan verən bu toplantıları son dərəcə dəyərli hesab edirik”.
O, UNESCO-nun 15 dekabrı “Dünya Türk Dili Ailəsi Günü” elan etməsini Türk dünyası üçün mühüm nailiyyət sayıb:
“Bu mənalı qərar qərar Türk Dünyası üçün böyük bir nailiyyətdir və Türk dilinin zənginliyini, qədim mədəni irsini və dünya sivilizasiyası içindəki əhəmiyyətli yerini bir daha ortaya qoyur”.
Pirinççi süni intellektlə yaradılan saxta xəbərlər və dezinformasiyanın təhlükəsinə diqqət çəkib:
“Süni intellektlə yaradılan saxta xəbərlər, deepfake texnologiyaları və sürətlə yayılan dezinformasiya təkcə ölkələrimizin daxili ictimai rəyinə deyil, xarici siyasətimizə, iqtisadi münasibətlərimizə və digər sahələrə də təsir edir”.
O, media savadlılığının və dezinformasiya ilə mübarizənin gecikdirilməz vəzifə olduğunu bildirib:
“Regional sülhü, təhlükəsizliyi və sabitliyi hədəf alan informasiya manipulyasiyalarına yalnız birlikdə qarşı dura bilərik. Texniki potensialın paylaşılması, ortaq rəqəmsal platformaların yaradılması, media əməkdaşlarımız üçün qarşılıqlı təlim proqramlarının təşkili və sürətli məlumat axınını təmin edəcək koordinasiya mexanizmləri böyük əhəmiyyət daşıyır”.
Sədr müavini Türkiyənin media sahəsində əməkdaşlığa hazır olduğunu vurğulayıb:
“Türkiyə olaraq media sahəsində topladığımız təcrübəni bölüşməyə və bu sahədə əməkdaşlıqları gücləndirməyə hazırıq. Prezident Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsi başda olmaqla Anadolu Agentliyi, TRT, Basın İlan Kurumu və RTÜK qardaş ölkələrdəki müvafiq qurumlarla əməkdaşlığı genişləndirməyə sadiqdir”.
Pirinççi sözlərini belə tamamlayıb:
“Toplantımızın Türk Dünyası üçün faydalı olmasını arzulayıram. Azərbaycanın dəyərli nümayəndələrinə ev sahibliyi üçün, TDT Katibliyinə töhfələrinə görə, əməyi keçən bütün əməkdaşlara və siz dəyərli iştirakçılara səmimi təşəkkürümü bildirirəm. Birliyimiz və bərabərliyimiz daim olsun”.