 Fərhat Pirinççi: Bu tədbir Türk Dünyasında informasiya və media sahəsində əməkdaşlığı gücləndirən strateji addımdır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Siyasət

Fərhat Pirinççi: Bu tədbir Türk Dünyasında informasiya və media sahəsində əməkdaşlığı gücləndirən strateji addımdır

Qafar Ağayev11:14 - Bu gün
Fərhat Pirinççi: Bu tədbir Türk Dünyasında informasiya və media sahəsində əməkdaşlığı gücləndirən strateji addımdır

“Türkiyə olaraq son dərəcə əhəmiyyət verdiyimiz bu toplantıya göstərilən xüsusi ev sahibliyinə görə dost və qardaş ölkə Azərbaycan Respublikasına və dəyərli töhfələrinə görə TDT Katibliyinə təşəkkürlərimi bildirirəm”.

1news.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Respublikası Prezident Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin sədr müavini, Prof. Dr. Fərhat Pirinççi noyabrın 28-də Bakıda keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının media və informasiya üzrə məsul nazirlərinin və yüksəkvəzifəli rəsmilərinin 7-ci toplantısında çıxışı zamanı deyib.

Pirinççi vurğulayıb ki, toplantı sadəcə işgüzar platforma deyil, həm də Türk Dünyasının informasiya və media sahəsində əməkdaşlığını gücləndirən strateji addımdır:

“İnformasiya və media sahəsində mövcud çağırışlara qarşı Türk Dövlətlərinin nümayəndələri olaraq yeni həll mexanizmləri yaratmağımıza imkan verən bu toplantıları son dərəcə dəyərli hesab edirik”.

O, UNESCO-nun 15 dekabrı “Dünya Türk Dili Ailəsi Günü” elan etməsini Türk dünyası üçün mühüm nailiyyət sayıb:

“Bu mənalı qərar qərar Türk Dünyası üçün böyük bir nailiyyətdir və Türk dilinin zənginliyini, qədim mədəni irsini və dünya sivilizasiyası içindəki əhəmiyyətli yerini bir daha ortaya qoyur”.

Pirinççi süni intellektlə yaradılan saxta xəbərlər və dezinformasiyanın təhlükəsinə diqqət çəkib:

“Süni intellektlə yaradılan saxta xəbərlər, deepfake texnologiyaları və sürətlə yayılan dezinformasiya təkcə ölkələrimizin daxili ictimai rəyinə deyil, xarici siyasətimizə, iqtisadi münasibətlərimizə və digər sahələrə də təsir edir”.

O, media savadlılığının və dezinformasiya ilə mübarizənin gecikdirilməz vəzifə olduğunu bildirib:

“Regional sülhü, təhlükəsizliyi və sabitliyi hədəf alan informasiya manipulyasiyalarına yalnız birlikdə qarşı dura bilərik. Texniki potensialın paylaşılması, ortaq rəqəmsal platformaların yaradılması, media əməkdaşlarımız üçün qarşılıqlı təlim proqramlarının təşkili və sürətli məlumat axınını təmin edəcək koordinasiya mexanizmləri böyük əhəmiyyət daşıyır”.

Sədr müavini Türkiyənin media sahəsində əməkdaşlığa hazır olduğunu vurğulayıb:

“Türkiyə olaraq media sahəsində topladığımız təcrübəni bölüşməyə və bu sahədə əməkdaşlıqları gücləndirməyə hazırıq. Prezident Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsi başda olmaqla Anadolu Agentliyi, TRT, Basın İlan Kurumu və RTÜK qardaş ölkələrdəki müvafiq qurumlarla əməkdaşlığı genişləndirməyə sadiqdir”.

Pirinççi sözlərini belə tamamlayıb:

“Toplantımızın Türk Dünyası üçün faydalı olmasını arzulayıram. Azərbaycanın dəyərli nümayəndələrinə ev sahibliyi üçün, TDT Katibliyinə töhfələrinə görə, əməyi keçən bütün əməkdaşlara və siz dəyərli iştirakçılara səmimi təşəkkürümü bildirirəm. Birliyimiz və bərabərliyimiz daim olsun”.

Paylaş:
70

Aktual

Cəmiyyət

Səfirlik: Azərbaycan gömrükçüləri ABŞ texnikası sayəsində 90 milyon dollarlıq narkotik vasitə aşkayıb

Cəmiyyət

Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan xüsusi təyinatlılarının təlimi keçirilib

Rəsmi

İlham Əliyev albaniyalı həmkarına məktub göndərib: Səfərimi ən xoş təəssüratlarla xatırlayıram

Siyasət

Azərbaycan XİN Çinə başsağlığı verib

Siyasət

Fərhat Pirinççi: Bu tədbir Türk Dünyasında informasiya və media sahəsində əməkdaşlığı gücləndirən strateji addımdır

Azərbaycan XİN Çinə başsağlığı verib

Ceyhun Bayramov Romada İtaliya rəsmiləri ilə şam yeməyinə qatılıb

Şahin Mustafayev Rusiya hökuməti sədrinin müavini Aleksandr Novak ilə görüşüb

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Bakı Təhlükəsizlik Forumunun Bəyannaməsi BMT-nin sənədi kimi yayımlanıb

Şahin Mustafayev Rusiya hökuməti sədrinin müavini Aleksandr Novak ilə görüşüb

İlham Əliyev: Bu gün Türk dünyası özünün yüksəliş dövrünü yaşayır

Ceyhun Bayramov Romada İtaliya rəsmiləri ilə şam yeməyinə qatılıb

Son xəbərlər

Hava Nəqliyyatı vasitəsilə gündəlik yük axınları və onların nəzarət sistemi açıqlanıb

Bu gün, 12:51

Daha 48 nəfər Ağdamın Xıdırlı kəndinə köçürüldü

Bu gün, 12:41

Masazırda 1-ci sinif şagirdi məktəbin həyətində öldü

Bu gün, 12:24

Səfirlik: Azərbaycan gömrükçüləri ABŞ texnikası sayəsində 90 milyon dollarlıq narkotik vasitə aşkayıb

Bu gün, 12:10

Fərdi sahibkarlar üçün məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə ödənişlər optimallaşdırırlacaq

Bu gün, 12:03

“Qarabağ” Futbol Klubunun nümayəndələri Yeni Robotik Reabilitasiya Mərkəzini ziyarət ediblər - FOTO

Bu gün, 11:59

Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan xüsusi təyinatlılarının təlimi keçirilib

Bu gün, 11:46

İlham Əliyev albaniyalı həmkarına məktub göndərib: Səfərimi ən xoş təəssüratlarla xatırlayıram

Bu gün, 11:39

Bu ilin ilk 6 ayı ərzində aparılan gömrük yoxlamaları nəticəsində 54 cinayət faktı aşkar edilib

Bu gün, 11:34

Fərhat Pirinççi: Bu tədbir Türk Dünyasında informasiya və media sahəsində əməkdaşlığı gücləndirən strateji addımdır

Bu gün, 11:14

Eksternat imtahanlarına sənəd qəbulunun vaxtı uzadılıb

Bu gün, 10:59

“Şamaxinka”da hərəkətin təşkilində dəyişikliklər edilir - VİDEO

Bu gün, 10:25

Azərbaycan Albaniyanı milli bayramı münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 10:10

Kiberpolis kart tədarükçülərinə qarşı əməliyyat keçirib, 8 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 09:47

Aǧcabədidə 2 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb

Bu gün, 09:30

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:12

Bakıda bir sıra yollarda nəqliyyatın hərəkətində sıxlıq yaranıb

Bu gün, 09:08

Zəngilan rayonunun Məmmədbəyli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

Bu gün, 09:07

Hindistandan Azərbaycana gətirilən bioloji aktiv qida məhsulunda uyğunsuzluq aşkarlanıb

27 / 11 / 2025, 17:59

Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilər Azərbaycan xalqından üzr istəyiblər

27 / 11 / 2025, 17:46
Bütün xəbərlər