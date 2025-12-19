 Milli Məclis Avropa Parlamentinin qətnaməsi ilə bağlı bəyanat qəbul edəcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Milli Məclis Avropa Parlamentinin qətnaməsi ilə bağlı bəyanat qəbul edəcək

11:42 - Bu gün
Milli Məclis Avropa Parlamentinin qətnaməsi ilə bağlı bəyanat qəbul edəcək

Dünən Avropa Parlamentində (AP) Azərbaycana qarşı ədalətsiz qətnamə qəbul edilib.

1news.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin spikeri Sahibə Qafarova deyib.

"Bu qətnamə AP-nin dövlət suverenliyinə etinasız münasibətini əks etdirir. Biz bu kimi cəhdlərə səssiz qala bilmərik. Bizim dövlət ikili standartlara yol verilməyən bütün əməkdaşlıqlara açıqdır. Heç bir qurumun Azərbaycanla bu cür danışmağa haqqı yoxdur. Azərbaycan bu kimi qərəzli addımları bundan sonra da qətiyyətlə cavablandıracaq", - spiker qeyd edib.

Sahibə Qafarova əlavə edib ki, iclasın gündəliyinə "Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Bəyanatının təsdiq edilməsi haqqında" məsələ daxil edilib:

"Bəyanat Avropa Parlamentində dünən keçirilən dinləmə və saxta ittihamlarla dolu qəbul edilən sənədə qarşıdır".

Spiker qeyd edib ki, Avropa Parlamenti bu addımı ilə Azərbaycanla bağlı obyektivlikdən uzaq, beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərinə zidd olan yanlış və qeyri-konstruktiv yanaşma praktikasını davam etdirib:

"Bu qətnamə Avropa Parlamentinin dövlətlərin suverenliyinə hörmət və daxili işlərinə qarışmama prinsiplərinə açıq şəkildə etinasız münasibətini ortaya qoyur. Sənəddə yer alan "siyasi məhbuslar", "siyasi təqiblər", "akademik azadlıqların pozulması" və "mədəni hüquqların məhdudlaşdırılması" kimi ifadələr əsassız və qərəzlidir. Bu kimi ittihamları qətiyyətlə rədd edirik".

Onun sözlərinə görə, mövcud reallıqların nəzərə alınmadığı birtərəfli qərarların "təhsil" və ya "hüquq müdafiəsi" adı altında qəbul olunması nə demokratik inkişafın təbliğinə, nə də insan hüquqlarının qorunmasına xidmət edir.

Sədr əlavə edib ki, Azərbaycan insan hüquqları sahəsində beynəlxalq təşəbbüslərin fəal iştirakçısıdır və üzərinə götürdüyü öhdəlikləri ardıcıl şəkildə yerinə yetirir.

"Bununla belə, ölkəmizlə münasibətləri əsassız və birtərəfli tələblərlə şərtləndirmək cəhdlərini qəbul edə bilmərik. Dövlətimiz beynəlxalq qurumlarla qarşılıqlı hörmət, bərabərlik və ikili standartlara yol verilməməsi prinsipi əsasında əməkdaşlığa açıqdır".

Daha sonra sözügedən bəyanatın qəbul edilməsi üçün komissiya yaradılıb. Komissiyanın sədri Şahin İsmayılov, üzvlər isə Fəzail İbrahimli, Bəhruz Məhərrəmov, Zaur Şükürov və Pərvanə Vəliyeva seçilib.

Paylaş:
65

Aktual

Rəsmi

Ukrayna Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

Rəsmi

Hökməli və Qobuda yolların təmirinə 1.4 milyon manat ayrılıb - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Milli Məclis Amnistiya aktını qəbul edib

Cəmiyyət

Astarada itkin düşən balıqçılardan birinin meyiti tapılıb

Cəmiyyət

Tarixi binada aparılan qanunsuz işlər dayandırıldı - FOTO

Bu ilin 11 ayında narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı cinayət məsuliyyətinə cəlb edilənlərin sayı açıqlanıb

TƏBİB rəhbəri: Azərbaycanda uşaq ölümlərinin sayı 30 faiz azalıb

Salman Babazadə ilə müsahibə: “Yüksəliş” qalibi və Bolt Business-in yeni rəhbəri məqsədlərindən danışır

Redaktorun seçimi

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Li Auto üçün həqiqət anı: yanan elektromobil, zərərlər və strateji qeyri-müəyyənlik - FOTO - VİDEO

Dənizkənarı Milli Parkda oğurluq edən 2 nəfər saxlanılıb

Şirvanda ürəyi dayanan 6 uşaq anasını xilas edən həkim kimdir? - FOTO

Mobil telefonda gizlədilmiş qızıl külçələr aşkarlanıb

Son xəbərlər

Tarixi binada aparılan qanunsuz işlər dayandırıldı - FOTO

Bu gün, 13:36

Bu ilin 11 ayında narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı cinayət məsuliyyətinə cəlb edilənlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 13:26

Ukrayna Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 13:17

TƏBİB rəhbəri: Azərbaycanda uşaq ölümlərinin sayı 30 faiz azalıb

Bu gün, 13:11

Salman Babazadə ilə müsahibə: “Yüksəliş” qalibi və Bolt Business-in yeni rəhbəri məqsədlərindən danışır

Bu gün, 13:03

Ölkə üzrə dispanser qeydiyyatına alınan vərəmli xəstələrin sayı açıqlanıb

Bu gün, 12:57

Hökməli və Qobuda yolların təmirinə 1.4 milyon manat ayrılıb - SƏRƏNCAM

Bu gün, 12:54

TƏBİB sədri: Bakıda 3 böyük xəstəxananın əsaslı yenidən qurulması işləri davam edir

Bu gün, 12:50

Vüqar Qurbanov: Əhaliyə 85 milyondan çox tibbi xidmət göstərilib

Bu gün, 12:40

Milli Məclis Amnistiya aktını qəbul edib

Bu gün, 12:33

Qusarda avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib

Bu gün, 12:04

Milli Məclis Avropa Parlamentinin qətnaməsi ilə bağlı bəyanat qəbul edəcək

Bu gün, 11:42

Astarada itkin düşən balıqçılardan birinin meyiti tapılıb

Bu gün, 11:34

Milli Məclisin plenar iclası başlayıb

Bu gün, 11:05

Novxanıda restoranda yanğın olub

Bu gün, 11:00

Bakıda tikinti zamanı ziyan dəyən abidənin dam örtüyü bərpa edilir

Bu gün, 10:50

İlham Əliyev Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun 90 illiyinə həsr olunan konqresin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 10:32

AQTA bayram günlərində saxta spirtli içkilərlə bağlı istehlakçıları diqqətli olmağa çağırır

Bu gün, 10:22

ABŞ “Green Card”-ı müvəqqəti dayandırır

Bu gün, 10:11

Bakıda “Kənddən şəhərə” Yeni il yarmarkası keçiriləcək

Bu gün, 09:55
Bütün xəbərlər