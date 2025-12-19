 Tarixi binada aparılan qanunsuz işlər dayandırıldı - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Tarixi binada aparılan qanunsuz işlər dayandırıldı - FOTO

Qafar Ağayev13:36 - Bu gün
Tarixi binada aparılan qanunsuz işlər dayandırıldı - FOTO

Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Həsən Seyidbəyli küçəsi, 31 ünvanında yerləşən yaşayış binasının daxili fasad hissəsində özbaşına artırma işləri ilə bağlı sosial şəbəkələrdən daxil olan müraciət əsasında Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi yanında Bakı Şəhər Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən 18 dekabr tarixində ərazidə şəhərsalma nəzarəti qaydasında monitorinq keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, baxış nəticəsində sözügedən ünvanda qanunsuz aparılan işlər Bakı Şəhər Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsinin əməkdaşlarının operativ müdaxiləsi nəticəsində dərhal dayandırılmış və yerli icra hakimiyyətinin iştirakı ilə axşam saatlarında söküntüsü tam başa çatdırılıb.

Qeyd edək ki, həmin yaşayış binası ilə bağlı məsələ üzrə Daşınmaz mədəni sərvətlərin müəyyən edilməsi üzrə Ekspert Şurası tərəfindən müvafiq rəy verilmiş və dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısına daxil edilməsi məqsədilə aidiyyəti üzrə təqdimat göndərilib.

Bütün vətəndaşlara şəhərin simasının qorunmasına göstərdikləri həssas yanaşma və fəal vətəndaş mövqeyinə görə təşəkkür edirik.

Paylaş:
25

Aktual

Rəsmi

Ukrayna Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

Rəsmi

Hökməli və Qobuda yolların təmirinə 1.4 milyon manat ayrılıb - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Milli Məclis Amnistiya aktını qəbul edib

Cəmiyyət

Astarada itkin düşən balıqçılardan birinin meyiti tapılıb

Cəmiyyət

Tarixi binada aparılan qanunsuz işlər dayandırıldı - FOTO

Bu ilin 11 ayında narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı cinayət məsuliyyətinə cəlb edilənlərin sayı açıqlanıb

TƏBİB rəhbəri: Azərbaycanda uşaq ölümlərinin sayı 30 faiz azalıb

Salman Babazadə ilə müsahibə: “Yüksəliş” qalibi və Bolt Business-in yeni rəhbəri məqsədlərindən danışır

Redaktorun seçimi

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Bakıda avtobus hamilə qadını vurdu – “BakuBus”dan açıqlama

Növbəti köç karvanı Xocavəndin Sos kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Bakıda sulu qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Avant Park yaşayış kompleksi sakinlərin istifadəsinə verilib - VİDEO

Son xəbərlər

Tarixi binada aparılan qanunsuz işlər dayandırıldı - FOTO

Bu gün, 13:36

Bu ilin 11 ayında narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı cinayət məsuliyyətinə cəlb edilənlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 13:26

Ukrayna Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 13:17

TƏBİB rəhbəri: Azərbaycanda uşaq ölümlərinin sayı 30 faiz azalıb

Bu gün, 13:11

Salman Babazadə ilə müsahibə: “Yüksəliş” qalibi və Bolt Business-in yeni rəhbəri məqsədlərindən danışır

Bu gün, 13:03

Ölkə üzrə dispanser qeydiyyatına alınan vərəmli xəstələrin sayı açıqlanıb

Bu gün, 12:57

Hökməli və Qobuda yolların təmirinə 1.4 milyon manat ayrılıb - SƏRƏNCAM

Bu gün, 12:54

TƏBİB sədri: Bakıda 3 böyük xəstəxananın əsaslı yenidən qurulması işləri davam edir

Bu gün, 12:50

Vüqar Qurbanov: Əhaliyə 85 milyondan çox tibbi xidmət göstərilib

Bu gün, 12:40

Milli Məclis Amnistiya aktını qəbul edib

Bu gün, 12:33

Qusarda avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib

Bu gün, 12:04

Milli Məclis Avropa Parlamentinin qətnaməsi ilə bağlı bəyanat qəbul edəcək

Bu gün, 11:42

Astarada itkin düşən balıqçılardan birinin meyiti tapılıb

Bu gün, 11:34

Milli Məclisin plenar iclası başlayıb

Bu gün, 11:05

Novxanıda restoranda yanğın olub

Bu gün, 11:00

Bakıda tikinti zamanı ziyan dəyən abidənin dam örtüyü bərpa edilir

Bu gün, 10:50

İlham Əliyev Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun 90 illiyinə həsr olunan konqresin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 10:32

AQTA bayram günlərində saxta spirtli içkilərlə bağlı istehlakçıları diqqətli olmağa çağırır

Bu gün, 10:22

ABŞ “Green Card”-ı müvəqqəti dayandırır

Bu gün, 10:11

Bakıda “Kənddən şəhərə” Yeni il yarmarkası keçiriləcək

Bu gün, 09:55
Bütün xəbərlər