 Noyabrda temperatur iqlim normasından yüksək olub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Noyabrda temperatur iqlim normasından yüksək olub

14:22 - Bu gün
Noyabrda temperatur iqlim normasından yüksək olub

2025-ci ilin noyabr ayı sabit, mülayim hava şəraiti ilə fərqlənib. Havanın temperaturu Bakı və Abşeron yarımadasında iqlim norması ilə müqayisədə 28 gün normadan yuxarı (1.4-7.4 dərəcə), 2 gün isə normadan aşağı (0.2-0.9 dərəcə) olub.

Noyabr ayının orta aylıq temperaturu 15.1 dərəcə isti olub ki, bu da iqlim normasından 4.1 dərəcə yuxarıdır.

1news.az xəbər verir ki, bunu Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Nazim Mahmudov bildirib.

Onun sözlərinə görə, noyabr ayında havanın maksimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında noyabrın 1-i müsbət 22.5 dərəcəyə, bölgələrdə isə noyabrın 24-ü müsbət 27.6 dərəcəyə qədər yüksəlib. Havanın minimal temperaturu isə Bakıda və Abşeron yarımadasında noyabrın 22-də 8.8 dərəcə, bölgələrdə isə noyabrın 30-da 7 dərəcə şaxta (Sədərək) qeydə alınıb.

“Ay ərzində hava şəraiti mülayim, əsasən yağmursuz keçib, lakin ayın 1-ci ongünlüyündə fasilələrlə yağış yağıb, şimşək çaxıb. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olub, yüksək dağlıq ərazilərə isə qar yağıb (Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Murovdağ yüksəkliyi, Şahbuzun dağlıq əraziləri). Yağıntılar bütün ölkə ərazisində normadan az olub. Bölgələr üzrə 11 gün yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunub. Ən çox yağıntı bölgələr üzrə aylıq normanın 17 faizi olmaqla Lənkəran-Astara zonasına (Astara 27 mm), aylıq normanın 35 faizi olmaqla Bakı və Abşeron yarımadasına (Bakı 10.3 mm) düşüb", qurum rəsmisi əlavə edib.

Paylaş:
104

Aktual

Cəmiyyət

AXCP sədri Əli Kərimli həbs olundu - YENİLƏNİB

Rəsmi

Azərbaycanla Ruanda arasında təhsil sahəsində saziş təsdiqlənib

Cəmiyyət

Ramiz Mehdiyevin oğlu fövqəladə hallar nazirinin müavini vəzifəsindən azad edildi

Müsahibə

“Burada bolşeviklər toplaşırdı” - Sovet ideologiyasını əks etdirən nişanələri qorumalıyıqmı? - MÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

Nazirlik güzəştli şərtlərlə pensiya təyinatındakı yeniliklərə aydınlıq gətirib

Sumqayıtda yataqxanada yanğın olub

Aeroportlarda VİP salonlardan istifadə edənlərin əhatə dairəsi genişləndirilib

Gürcüstandan heyvan idxalına qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırılıb

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Xankəndidə silahlı təxribat planlaşdıran erməni əsilli sakinin məhkəməsi başlayır

Növbəti növbəti diplomatik uğur - Azərbaycan UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinə üzv seçilib

Təhlükəli ağaclar: kim cavabdehdir, hara müraciət etməli və hansı addımlar atılmalıdır? – FOTO

“Villeroy & Boch” ilə Yeni il sehri! - FOTO

Son xəbərlər

Nazirlik güzəştli şərtlərlə pensiya təyinatındakı yeniliklərə aydınlıq gətirib

Bu gün, 17:53

Sumqayıtda yataqxanada yanğın olub

Bu gün, 17:49

Aeroportlarda VİP salonlardan istifadə edənlərin əhatə dairəsi genişləndirilib

Bu gün, 17:41

Gürcüstandan heyvan idxalına qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırılıb

Bu gün, 17:35

Türkiyəli aktyor Murat Cemcir reanimasiyaya yerləşdirildi

Bu gün, 17:31

Daha bir xəstəxanada sümük iliyi transplantasiyası həyata keçiriləcək

Bu gün, 17:23

Evlərdən elektrik naqili və velosiped oğurlayanlar saxlanıldı

Bu gün, 17:12

Göygöldə yanğın olub, tüstüdən zəhərlənən var

Bu gün, 16:52

31 nömrəli marşrutda istismar olunan bütün avtobuslar yenilənir

Bu gün, 16:48

Azercell-dən qış kampaniyası!

Bu gün, 16:40

“Nar”da həyəcan artır – 6-cı avtomobil səni gözləyir

Bu gün, 16:22

Qrant ayrılmış özəl bağçalara qeydiyyat başlayıb

Bu gün, 16:18

Azərbaycanla Ruanda arasında təhsil sahəsində saziş təsdiqlənib

Bu gün, 16:15

Ramiz Mehdiyevin oğlu fövqəladə hallar nazirinin müavini vəzifəsindən azad edildi

Bu gün, 16:01

Məmməd İbrahimli barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:53

Naxçıvan Muxtar Respublikasının səhiyyə naziri vəzifəsindən azad olunub

Bu gün, 15:48

Ov mövsümü başa çatıb

Bu gün, 15:29

“Burada bolşeviklər toplaşırdı” - Sovet ideologiyasını əks etdirən nişanələri qorumalıyıqmı? - MÜSAHİBƏ

Bu gün, 15:22

276 min manatlıq brend malların ölkəyə qanunsuz gətirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 15:01

AXCP sədri Əli Kərimli həbs olundu - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:43
Bütün xəbərlər