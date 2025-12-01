 ATƏT Minsk prosesi və onunla əlaqəli strukturların bağlanmasını başa çatdırıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Siyasət

ATƏT Minsk prosesi və onunla əlaqəli strukturların bağlanmasını başa çatdırıb

12:08 - Bu gün
ATƏT Minsk prosesi və onunla əlaqəli strukturların bağlanmasını başa çatdırıb

ATƏT Minsk prosesi və onunla əlaqəli strukturların bağlanmasını başa çatdırıb.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə ATƏT bəyanat yayıb.

“Bütün lazım olan inzibati prosedurların tamamlanması ilə Mins qrupunun bağlanması prosesi yekunlaşır. Bu proses avqustun 8-də Ağ Evdə ABŞ prezidenti Donald Trampın şahidliyi ilə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı müştərək deklarasiyanın nəticəsi olaraq ATƏT-in üzvü olan 57 ölkənin sentyabrın 1-də əldə etdiyi konsensusu həyata keçirdi”, - ATƏT-in bəyanatında qeyd olunub .

Qeyd edək ki, 1 sentyabr 2025-ci il tarixində ATƏT Nazirlər Şurası tərəfindən ATƏT-in Minsk Prosesi və əlaqəli strukturlarının bağlanmasına dair qərar qəbul olunub. Qərara əsasən, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və Ermənistan Respublikasının Baş nazirinin ABŞ Prezidentinin dəvəti və iştirakı ilə 8 avqust 2025-ci il tarixində Vaşinqton şəhərində baş tutmuş görüşü çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin ATƏT-in Fəaliyyətdə olan Sədrinə ünvanlanmış birgə müraciət məktubuna uyğun olaraq, ATƏT-in Minsk Prosesinin, ATƏT-in Fəaliyyətdə olan Sədrinin ATƏT-in Minsk Konfransının məşğul olduğu münaqişə üzrə Şəxsi Nümayəndəsinin və Yüksək Səviyyəli Planlaşdırma Qrupunun fəaliyyətinə 1 sentyabr tarixindən etibarən xitam verilib.

Sözügedən strukturların bağlanmasından irəli gələn təşkilati və texniki məsələlərin 1 dekabr 2025-ci il tarixindən gec olmayaraq yekunlaşdırılması ATƏT Katibliyinə tapşırılıb. Qərarda həmçinin keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı ATƏT çərçivəsində vaxtilə qəbul edilmiş bütün qərarlar qüvvədən düşmüş və etibarsız elan edilib.

Paylaş:
42

Aktual

Siyasət

ATƏT Minsk prosesi və onunla əlaqəli strukturların bağlanmasını başa çatdırıb

Rəsmi

İlham Əliyev Rumıniya Prezidentinə təbrik məktubu ünvanlayıb

Cəmiyyət

“Ramiz Mehdiyev” işində Əli Kərimli epizodu üzrə son ciddi detallar bəlli oldu - FOTO

Cəmiyyət

Hesablama Palatası Mədəniyyət Nazirliyində yoxlamalar aparır

Siyasət

ATƏT Minsk prosesi və onunla əlaqəli strukturların bağlanmasını başa çatdırıb

DTX Məmməd İbrahimin də evində axtarış apardı

Əli Kərimlinin evində axtarış aparılıb

Səfir: “Türkiyədə təhsil almış azərbaycanlı məzunlar iki ölkə arasında körpü rolunu oynayırlar”

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Fərhat Pirinççi: Bu tədbir Türk Dünyasında informasiya və media sahəsində əməkdaşlığı gücləndirən strateji addımdır

Ceyhun Bayramov Vatikanın arxiyepiskopu ilə görüşüb - FOTO

Səfir: “Türkiyədə təhsil almış azərbaycanlı məzunlar iki ölkə arasında körpü rolunu oynayırlar”

Nigar Məmmədova: “Süni intellekt və rəqəmsallaşma inklüzivliyi təmin edən əsas vasitələrdən biridir” - FOTO

Son xəbərlər

Sabah bəzi magistral yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Bu gün, 13:03

Su polisi Xəzər dənizində brakonyerlik edən şəxsi saxladı

Bu gün, 12:57

Məmməd İbrahimliyə ittiham elan olunub

Bu gün, 12:46

DİN: Son iki gündə 77 cinayətin açılması təmin edilib

Bu gün, 12:45

Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:23

ATƏT Minsk prosesi və onunla əlaqəli strukturların bağlanmasını başa çatdırıb

Bu gün, 12:08

Gültəkin Hacıbəyli Türkiyədən deportasiya edilib? - CAVAB

Bu gün, 11:54

Narkokuryerlərin “meyvə satıcısı” kimi davranmaq cəhdi alınmadı - Polisdən əməliyyat

Bu gün, 11:46

AXCP sədri Əli Kərimliyə ittiham elan olunub

Bu gün, 11:30

İlham Əliyev Rumıniya Prezidentinə təbrik məktubu ünvanlayıb

Bu gün, 11:13

Kəlbəcərdəki yanğın davam edir

Bu gün, 10:53

“Ramiz Mehdiyev” işində Əli Kərimli epizodu üzrə son ciddi detallar bəlli oldu - FOTO

Bu gün, 10:37

Hesablama Palatası Mədəniyyət Nazirliyində yoxlamalar aparır

Bu gün, 10:26

Bakının bəzi ərazilərində işıq kəsiləcək

Bu gün, 10:21

Azərbaycanda İİV-ə yoluxanların sayı açıqlanıb

Bu gün, 10:16

Bu gündən Bakı Bulvarında Yeni il yarmarkası fəliyyətə başlayacaq - VİDEO

Bu gün, 10:05

Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 09:50

AMB dekabrın ilk gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:38

Laçının erməni işğalından azad olunmasından 5 il ötür

Bu gün, 09:25

Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə edilir

Bu gün, 09:04
Bütün xəbərlər