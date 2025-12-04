 Bakıda evlərdən oğurluq edənlər saxlanılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Bakıda evlərdən oğurluq edənlər saxlanılıb

13:22 - Bu gün
Bakıda evlərdən oğurluq edənlər saxlanılıb

Abşeron və Nəsimi rayonunda yerləşən iki evdə talama cinayəti qeydə alınıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə DİN məlumat yayıb.

Bildirilib ki, ev sahibləri polisə müraciət edərək 4000 manat nağd pul, həmçinin 1800 manat dəyərində məişət əşyalarının naməlum şəraitdə oğurlanmasını bildiriblər. Polis əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlərlə talama cinəyətində şübhəli bilinən V.İbrahimov və X.Ağayeva müəyyən edilərək saxlanılıblar.

Sabunçu rayonunda isə metal qəbulu məntəqəsindən 4000 manat dəyərində metal qırıntılar oğurlamaqda şübhəli bilinən, əvvəllər narkotiklə əlaqəli cinayətə görə məhkum olunmuş 49 yaşlı E.Hüseynov da saxlanılıb.

Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

Paylaş:
112

Aktual

Rəsmi

“AzerGold” QSC-nin Müşahidə Şurasının tərkibi dəyişib

Cəmiyyət

İlham Əliyev Birləşmiş Krallığın müdafiə üzrə dövlət nazirini qəbul edib

Cəmiyyət

Azərbaycanda ədəbiyyata dövlət dəstəyi: Elitarlıq çaları ilə praqmatizm

Cəmiyyət

Mirzə Qədim İrəvani “Xalq Əmanəti” layihəsinin 26-cı nəşrində - FOTO

Cəmiyyət

Leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Goranboyda yol qəzasında 2 nəfər xəsarət alıb

Mastercard açıq dövrəli nəqliyyat ödənişləri ilə Azərbaycanda mobilliyin gələcəyinə töhfə verir

“İvanovka” ticarət obyektində kərə yağının saxtalaşdırıldığı aşkar olunub - FOTO

Redaktorun seçimi

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Xankəndidə silahlı təxribat planlaşdıran erməni əsilli sakinin məhkəməsi başlayır

Noyabrın son günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Yasamalda yanğında həlak olan Könül Vəlibəylinin qızının vəziyyəti açıqlanıb

Hikmət Hacıyev NATO-nun Baş Qərargahında olub - FOTO

Son xəbərlər

Leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:35

Goranboyda yol qəzasında 2 nəfər xəsarət alıb

Bu gün, 16:23

Ceyhun Bayramov Kaya Kallas ilə görüşüb

Bu gün, 16:01

“AzerGold” QSC-nin Müşahidə Şurasının tərkibi dəyişib

Bu gün, 15:31

Mastercard açıq dövrəli nəqliyyat ödənişləri ilə Azərbaycanda mobilliyin gələcəyinə töhfə verir

Bu gün, 15:27

“İvanovka” ticarət obyektində kərə yağının saxtalaşdırıldığı aşkar olunub - FOTO

Bu gün, 15:16

Eldar Mansurovun oğlu yeni vəzifəyə təyin edildi

Bu gün, 14:44

Yasamalda avtomobil qaçıran şəxslər saxlanılıblar

Bu gün, 14:13

Lənkəranda istismar müddətini başa vurmuş iki körpü yenidən inşa edilir

Bu gün, 13:46

Bakıda evlərdən oğurluq edənlər saxlanılıb

Bu gün, 13:22

Narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən paytaxt sakini saxlanılıb

Bu gün, 13:07

Çində güclü zəlzələ olub

Bu gün, 12:52

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:22

Norm sement istehsalında emal olunmuş qazma şlamından istifadəni sınaqdan keçirib - FOTO

Bu gün, 12:19

AZAL uçuş cədvəlindəki mümkün dəyişikliklərə qarşı sığorta xidmətini istifadəyə verib

Bu gün, 12:10

İlham Əliyev Birləşmiş Krallığın müdafiə üzrə dövlət nazirini qəbul edib

Bu gün, 12:06

Mirzə Qədim İrəvani “Xalq Əmanəti” layihəsinin 26-cı nəşrində - FOTO

Bu gün, 12:05

Azərbaycanın “Olivea” zeytun yağı Rusiya Keyfiyyət Sisteminin testlərində lider markalar sırasında yer aldı

Bu gün, 11:58

“Yasamal” bazarı və “İnşaatçılar” metrostansiyası ətrafında qanunsuz küçə satışına qarşı reyd keçirilib

Bu gün, 11:51

Yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 11:19
Bütün xəbərlər