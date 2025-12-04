 “Yasamal” bazarı və “İnşaatçılar” metrostansiyası ətrafında qanunsuz küçə satışına qarşı reyd keçirilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

“Yasamal” bazarı və “İnşaatçılar” metrostansiyası ətrafında qanunsuz küçə satışına qarşı reyd keçirilib

11:51 - Bu gün
“Yasamal” bazarı və “İnşaatçılar” metrostansiyası ətrafında qanunsuz küçə satışına qarşı reyd keçirilib

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, A.M.Şərifzadə küçəsində fəaliyyət göstərən “Yasamal” bazarına və “İnşaatçılar” metrostansiyası ətrafında qanunsuz həyata keçirilən küçə satışı yerlərinə baxış keçirib.

1news.az xəbər verir ki, baxış zamanı bazarda yumurta, süd və süd məhsullarının baytarlıq ekspertizasından keçirilmədən satışa çıxarıldığı və açıq şəraitdə, soyuducudan kənarda temperatur rejiminə əməl olunmadan saxlanıldığı müəyyən edilib. Həmçinin ev üsulu ilə hazırlanmış və etiket məlumatları qeyd edilməyən müxtəlif növ turşular aşkarlanıb. Nöqsanların aradan qaldırılması barədə icrası məcburi göstərişlər verilib.

Qeyd edək ki, bazar rəhbərləri qida məhsullarının satışını təhlükəsiz şəkildə təmin etməlidirlər. Bunun üçün bazarda müvafiq şərait qurulmalıdır.

“İnşaatçılar” metrostansiyasının yaxınlığında qanunsuz küçə satışı piştaxtalarında yüksək riskli qida məhsullarının (balıq, toyuq, turşu, kərə yağı, süd və süd məhsulları) antisanitar şəraitdə, temperatur rejiminə və saxlanma qaydasına əməl edilmədən satışa çıxarıldığı, eləcə də müvafiq baytarlıq sənədlərinin olmadığı müəyyən edilib. Satıcılarla maarifləndirici söhbət aparılıb, qanunun tələbləri izah olunub. Qeyd edilib ki, yüksək riskli qida məhsullarının natəmiz şəraitdə küçədə, yol kənarında satışı insan həyat və sağlamlığı üçün təhlükə törədir. Mənşəyi məlum olmayan, təhlükəsizlik göstəriciləri şübhə doğuran bu cür məhsulların istehlakı tövsiyə olunmur.

Agentlik qanunsuz küçə ticarətinin qarşısının alınması üçün aidiyyəti qurumlara müraciət edir. Bu cür tədbirlər digər ünvanlarda da həyata keçiriləcək.

Linkə keçid edərək videoməlumatla tanış ola bilərsiniz:

Paylaş:
28

Aktual

Cəmiyyət

İlham Əliyev Birləşmiş Krallığın müdafiə üzrə dövlət nazirini qəbul edib

Cəmiyyət

Azərbaycanda ədəbiyyata dövlət dəstəyi: Elitarlıq çaları ilə praqmatizm

Cəmiyyət

Ceyhun Bayramov Hakan Fidanla görüşüb

Cəmiyyət

Mirzə Qədim İrəvani “Xalq Əmanəti” layihəsinin 26-cı nəşrində - FOTO

Cəmiyyət

İlham Əliyev Birləşmiş Krallığın müdafiə üzrə dövlət nazirini qəbul edib

Mirzə Qədim İrəvani “Xalq Əmanəti” layihəsinin 26-cı nəşrində - FOTO

Azərbaycanın “Olivea” zeytun yağı Rusiya Keyfiyyət Sisteminin testlərində lider markalar sırasında yer aldı

“Yasamal” bazarı və “İnşaatçılar” metrostansiyası ətrafında qanunsuz küçə satışına qarşı reyd keçirilib

Redaktorun seçimi

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Salyanda baş verən yol qəzası nəticəsində xəsarət alan olub

Növbəti köç karvanı Horovlu kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Hikmət Hacıyev NATO-nun Baş Qərargahında olub - FOTO

“Nar”da həyəcan artır – 6-cı avtomobil səni gözləyir

Son xəbərlər

İlham Əliyev Birləşmiş Krallığın müdafiə üzrə dövlət nazirini qəbul edib

Bu gün, 12:06

Mirzə Qədim İrəvani “Xalq Əmanəti” layihəsinin 26-cı nəşrində - FOTO

Bu gün, 12:05

Azərbaycanın “Olivea” zeytun yağı Rusiya Keyfiyyət Sisteminin testlərində lider markalar sırasında yer aldı

Bu gün, 11:58

“Yasamal” bazarı və “İnşaatçılar” metrostansiyası ətrafında qanunsuz küçə satışına qarşı reyd keçirilib

Bu gün, 11:51

Yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 11:19

Şəmkirdə mikroavtobusun su kanalına aşması nəticəsində xəsarət alanlar olub

Bu gün, 10:49

Azərbaycan nefti bahalaşıb

Bu gün, 10:33

Azərbaycanda ədəbiyyata dövlət dəstəyi: Elitarlıq çaları ilə praqmatizm

Bu gün, 10:14

Kempinski Residences Bayıl Bay – 1 illik lüks yaşayış təcrübəsi

Bu gün, 10:03

Bakının bu ərazilərində qaz olmayacaq

Bu gün, 09:45

Əmtəə bazarlarında qızıl ucuzlaşıb

Bu gün, 09:37

Ceyhun Bayramov Hakan Fidanla görüşüb

Bu gün, 09:16

Bu gün dəhşətli “Günəşli yatağı” faciəsindən 10 il ötür

Bu gün, 09:09

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 09:01

Ramiz Mehdiyev barədə hər kəsə bəlli həqiqət, və ya yaşatdığını yaşamadan ölməzsən

03 / 12 / 2025, 23:38

ADNSU sənaye tərəfdaşları ilə tələbələrin bacarıqlarını artırır - FOTO

03 / 12 / 2025, 19:39

Masallıda marketdə istehlaka yararsız məhsullar aşkarlanıb

03 / 12 / 2025, 18:01

Media nümayəndələri Şəkinin turizm imkanları ilə tanış olublar - FOTO

03 / 12 / 2025, 17:58

“Dövlət xidmətləri haqqında” qanun təsdiqlənib

03 / 12 / 2025, 17:47

Daha bir küçədə avtobus zolağında minib-düşmə yeri yaradılıb

03 / 12 / 2025, 17:35
Bütün xəbərlər