 Şəmkirdə mikroavtobusun su kanalına aşması nəticəsində xəsarət alanlar olub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Şəmkirdə mikroavtobusun su kanalına aşması nəticəsində xəsarət alanlar olub

10:49 - Bu gün
Şəmkirdə mikroavtobusun su kanalına aşması nəticəsində xəsarət alanlar olub

Bu gün səhər saat 07:35 radələrində Şəmkir rayonunda baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi səbəbəbilə 12 nəfər (11-i qadın, 1-i kişi olmaqla) Şəmkir Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə TƏBİB-dən bildirilib.

Qeyd edilib ki, onlara bədənin müxtəlif nahiyələrinin çoxsaylı travması diaqnozu təyin olunub.

Xəsarət alan şəxslərin müalicəsi tibb müəssisəsində davam etdirilir.

Hazırda 10 nəfərin vəziyyəti orta ağır, 2 nəfərin vəziyyəti isə ağır olaraq qiymətləndirilir.

Paylaş:
53

Aktual

Cəmiyyət

İlham Əliyev Birləşmiş Krallığın müdafiə üzrə dövlət nazirini qəbul edib

Cəmiyyət

Azərbaycanda ədəbiyyata dövlət dəstəyi: Elitarlıq çaları ilə praqmatizm

Cəmiyyət

Ceyhun Bayramov Hakan Fidanla görüşüb

Cəmiyyət

Mirzə Qədim İrəvani “Xalq Əmanəti” layihəsinin 26-cı nəşrində - FOTO

Cəmiyyət

İlham Əliyev Birləşmiş Krallığın müdafiə üzrə dövlət nazirini qəbul edib

Mirzə Qədim İrəvani “Xalq Əmanəti” layihəsinin 26-cı nəşrində - FOTO

Azərbaycanın “Olivea” zeytun yağı Rusiya Keyfiyyət Sisteminin testlərində lider markalar sırasında yer aldı

“Yasamal” bazarı və “İnşaatçılar” metrostansiyası ətrafında qanunsuz küçə satışına qarşı reyd keçirilib

Redaktorun seçimi

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

“Trenders” marketinq agentliyi Azərbaycanda “AI Lab”ı istifadəyə verdi — Kreativ sənayenin yeni dövrü başlayır - FOTO

Borclu şəxs qismində axtarışda olan 300-dən çox şəxs saxlanılıb

Yasamalda yanğında həlak olan Könül Vəlibəylinin qızının vəziyyəti açıqlanıb

“Şamaxinka”da hərəkətin təşkilində dəyişikliklər edilir - VİDEO

Son xəbərlər

İlham Əliyev Birləşmiş Krallığın müdafiə üzrə dövlət nazirini qəbul edib

Bu gün, 12:06

Mirzə Qədim İrəvani “Xalq Əmanəti” layihəsinin 26-cı nəşrində - FOTO

Bu gün, 12:05

Azərbaycanın “Olivea” zeytun yağı Rusiya Keyfiyyət Sisteminin testlərində lider markalar sırasında yer aldı

Bu gün, 11:58

“Yasamal” bazarı və “İnşaatçılar” metrostansiyası ətrafında qanunsuz küçə satışına qarşı reyd keçirilib

Bu gün, 11:51

Yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 11:19

Şəmkirdə mikroavtobusun su kanalına aşması nəticəsində xəsarət alanlar olub

Bu gün, 10:49

Azərbaycan nefti bahalaşıb

Bu gün, 10:33

Azərbaycanda ədəbiyyata dövlət dəstəyi: Elitarlıq çaları ilə praqmatizm

Bu gün, 10:14

Kempinski Residences Bayıl Bay – 1 illik lüks yaşayış təcrübəsi

Bu gün, 10:03

Bakının bu ərazilərində qaz olmayacaq

Bu gün, 09:45

Əmtəə bazarlarında qızıl ucuzlaşıb

Bu gün, 09:37

Ceyhun Bayramov Hakan Fidanla görüşüb

Bu gün, 09:16

Bu gün dəhşətli “Günəşli yatağı” faciəsindən 10 il ötür

Bu gün, 09:09

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 09:01

Ramiz Mehdiyev barədə hər kəsə bəlli həqiqət, və ya yaşatdığını yaşamadan ölməzsən

03 / 12 / 2025, 23:38

ADNSU sənaye tərəfdaşları ilə tələbələrin bacarıqlarını artırır - FOTO

03 / 12 / 2025, 19:39

Masallıda marketdə istehlaka yararsız məhsullar aşkarlanıb

03 / 12 / 2025, 18:01

Media nümayəndələri Şəkinin turizm imkanları ilə tanış olublar - FOTO

03 / 12 / 2025, 17:58

“Dövlət xidmətləri haqqında” qanun təsdiqlənib

03 / 12 / 2025, 17:47

Daha bir küçədə avtobus zolağında minib-düşmə yeri yaradılıb

03 / 12 / 2025, 17:35
Bütün xəbərlər