 Bu gün dəhşətli “Günəşli yatağı” faciəsindən 10 il ötür | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Bu gün dəhşətli “Günəşli yatağı” faciəsindən 10 il ötür

09:09 - Bu gün
Bu gün dəhşətli “Günəşli yatağı” faciəsindən 10 il ötür

Bu gün "Günəşli" yatağında baş verən faciədən on il ötür.

1news.az xatırladır ki, yanğın 2015-ci ilin 4 dekabrında baş verib.

Faciə neft yatağının 10 saylı Dərin Dəniz Özülündə baş verib. Nəticədə 63 nəfər zərər çəkib. Onlardan 16-sı həlak olub, 16-sı itkin düşüb.

Qəza baş verəndən qısa müddət sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "Günəşli" yatağında növbədə olan "Vixr-9" yanğınsöndürən gəmisi, daha sonra isə "Vixr-5" yanğınsöndürən, "Avior" dalğıc gəmiləri özülə yaxınlaşaraq dərhal əməliyyata başlayıb. Eyni zamanda "Topaz-Diqnizi", "Endeavour", "Protektor", "Lənkəran" gəmiləri də yanğınsöndürmə və xilasetmə işlərinə cəlb olunub.

5 dekabr tarixində ikinci xilasetmə qayığındakı işçilərin təxliyə edilməsi əməliyyatı həyata keçirilib. FHN-in həmin xilasedicilərinin bir qrupu AZAL-a məxsus helikopterlə, digər qrupu isə "Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-yə məxsus "Müslüm Maqomayev" gəmisi ilə özülə çıxıb, qayıqdan 26 nəfər, özüldən üç nəfəri təxliyə edərək həmin gəmiyə götürüb.

Beləliklə, 33 nəfər təxliyə edilib, bir nəfərin isə cəsədi sudan çıxarılıb.SOCAR-ın rəsmi açıqlamasında bildirilib ki, su altındakı 10 saylı platformanın qaz kəməri qasırğa səbəbindən zədələnib və nəticədə yanğın baş verib.

6 dekabr tarixində səhər radələrində Dövlət Neft Şirkətinin yaydığı məlumatda qeyd edilib ki, xilasetmə işləri fasiləsiz olaraq davam edir.

Hadisə ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikası Prezident İlham Əliyevin qərarı ilə Azərbaycanda 6 dekabr matəm günü elan olunub.

Paylaş:
109

Aktual

Cəmiyyət

İlham Əliyev Birləşmiş Krallığın müdafiə üzrə dövlət nazirini qəbul edib

Cəmiyyət

Azərbaycanda ədəbiyyata dövlət dəstəyi: Elitarlıq çaları ilə praqmatizm

Cəmiyyət

Ceyhun Bayramov Hakan Fidanla görüşüb

Cəmiyyət

Mirzə Qədim İrəvani “Xalq Əmanəti” layihəsinin 26-cı nəşrində - FOTO

Cəmiyyət

İlham Əliyev Birləşmiş Krallığın müdafiə üzrə dövlət nazirini qəbul edib

Mirzə Qədim İrəvani “Xalq Əmanəti” layihəsinin 26-cı nəşrində - FOTO

Azərbaycanın “Olivea” zeytun yağı Rusiya Keyfiyyət Sisteminin testlərində lider markalar sırasında yer aldı

“Yasamal” bazarı və “İnşaatçılar” metrostansiyası ətrafında qanunsuz küçə satışına qarşı reyd keçirilib

Redaktorun seçimi

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan “Yaradıcı Həftə”yə ev sahibliyi edir - FOTO

Salyanda baş verən yol qəzası nəticəsində xəsarət alan olub

Yasamalda yanğında həlak olan Könül Vəlibəylinin qızının vəziyyəti açıqlanıb

Şahin Mustafayev ilə Ermənistan rəsmiləri Qəbələdə müzakirələr ediblər

Son xəbərlər

İlham Əliyev Birləşmiş Krallığın müdafiə üzrə dövlət nazirini qəbul edib

Bu gün, 12:06

Mirzə Qədim İrəvani “Xalq Əmanəti” layihəsinin 26-cı nəşrində - FOTO

Bu gün, 12:05

Azərbaycanın “Olivea” zeytun yağı Rusiya Keyfiyyət Sisteminin testlərində lider markalar sırasında yer aldı

Bu gün, 11:58

“Yasamal” bazarı və “İnşaatçılar” metrostansiyası ətrafında qanunsuz küçə satışına qarşı reyd keçirilib

Bu gün, 11:51

Yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 11:19

Şəmkirdə mikroavtobusun su kanalına aşması nəticəsində xəsarət alanlar olub

Bu gün, 10:49

Azərbaycan nefti bahalaşıb

Bu gün, 10:33

Azərbaycanda ədəbiyyata dövlət dəstəyi: Elitarlıq çaları ilə praqmatizm

Bu gün, 10:14

Kempinski Residences Bayıl Bay – 1 illik lüks yaşayış təcrübəsi

Bu gün, 10:03

Bakının bu ərazilərində qaz olmayacaq

Bu gün, 09:45

Əmtəə bazarlarında qızıl ucuzlaşıb

Bu gün, 09:37

Ceyhun Bayramov Hakan Fidanla görüşüb

Bu gün, 09:16

Bu gün dəhşətli “Günəşli yatağı” faciəsindən 10 il ötür

Bu gün, 09:09

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 09:01

Ramiz Mehdiyev barədə hər kəsə bəlli həqiqət, və ya yaşatdığını yaşamadan ölməzsən

03 / 12 / 2025, 23:38

ADNSU sənaye tərəfdaşları ilə tələbələrin bacarıqlarını artırır - FOTO

03 / 12 / 2025, 19:39

Masallıda marketdə istehlaka yararsız məhsullar aşkarlanıb

03 / 12 / 2025, 18:01

Media nümayəndələri Şəkinin turizm imkanları ilə tanış olublar - FOTO

03 / 12 / 2025, 17:58

“Dövlət xidmətləri haqqında” qanun təsdiqlənib

03 / 12 / 2025, 17:47

Daha bir küçədə avtobus zolağında minib-düşmə yeri yaradılıb

03 / 12 / 2025, 17:35
Bütün xəbərlər