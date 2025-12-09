 Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

13:11 - Bu gün
Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 10-da arabir leysan xarakterli yağış yağacağı, bəzi yerlərdə intensivləşəcəyi gözlənilir.

Gün ərzində ayrı-ayrı yerlərdə aramsız və güclü olacağı ehtimalı var.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 6-9, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 85-95 % təşkil edəcək.

Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, bəzi şərq rayonlarında isə bir qədər güclənəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək.

Havanın temperaturu gecə 2-7, gündüz 10-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq.

Paylaş:
78

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyevin Slovakiya Milli Şurasının sədri ilə təkbətək və geniş tərkibdə görüşləri olub - FOTO - YENİLƏNİB

Siyasət

“Slovakiya-Azərbaycan əməkdaşlığı Avropanı Cənubi Qafqaza birləşdirməyə dəstək olur” - Deputatdan ŞƏRH

Cəmiyyət

XİN: Aİ ilə Ermənistan arasında imzalanan sənəd sülh gündəliyinə ziddir

Rəsmi

İlham Əliyevin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib - FOTO

Cəmiyyət

Azərbaycanın qastroturizm imkanları Koreyada tanıdılıb

XİN: Aİ ilə Ermənistan arasında imzalanan sənəd sülh gündəliyinə ziddir

Bakı metrosu sabah uzadılmış iş yerimdə çalışacaq

Yaş həddinə görə dövlət qulluğuna xitam verilənlərə birdəfəlik haqq ödəniləcək

Redaktorun seçimi

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Kimlər dövlət tərəfindən icbari tibbi sığorta olunacaq? - Nazirdən İZAH

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Salyanda məktəbdə tüstüdən zəhərlənənlərin sayı 20-yə çatıb - YENİLƏNİB 1

Hikmət Hacıyev Qətər Əmirinin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri ilə görüşüb

Son xəbərlər

“Slovakiya-Azərbaycan əməkdaşlığı Avropanı Cənubi Qafqaza birləşdirməyə dəstək olur” - Deputatdan ŞƏRH

Bu gün, 15:55

İlham Əliyevin Slovakiyanın Baş naziri ilə təkbətək görüşü olub - FOTO

Bu gün, 15:53

Prezident İlham Əliyevin Slovakiya Milli Şurasının sədri ilə təkbətək və geniş tərkibdə görüşləri olub - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:32

Azərbaycanın qastroturizm imkanları Koreyada tanıdılıb

Bu gün, 15:17

XİN: Aİ ilə Ermənistan arasında imzalanan sənəd sülh gündəliyinə ziddir

Bu gün, 14:55

Bakı metrosu sabah uzadılmış iş yerimdə çalışacaq

Bu gün, 14:53

Yaş həddinə görə dövlət qulluğuna xitam verilənlərə birdəfəlik haqq ödəniləcək

Bu gün, 14:28

Rusiyada An-22 hərbi təyyarəsi qəzaya uğrayıb

Bu gün, 14:17

Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyalar ödəniləcək

Bu gün, 13:53

İlham Əliyevin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib - FOTO

Bu gün, 13:34

Media subyektlərinə daha 3 il vergi güzəşti olacaq

Bu gün, 13:29

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:11

Ehtiyatdan hərbi xidmətə çağırılan zabitlərin dinc dövrdə xidmət müddəti azaldılır

Bu gün, 13:00

Leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 12:39

“Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” innovativ kitab layihəsinin təqdimatı keçirilib - FOTO - VİDEO

Bu gün, 12:29

Moped idarə edən sürücülərə yeni tələblər qoyulur

Bu gün, 12:24

Bu hərbi qulluqçulara leytenant rütbəsi veriləcək

Bu gün, 12:15

FHN “Dəmirçi Plaza”da təlim keçirəcək

Bu gün, 11:45

İranın yeni Azərbaycan siyasəti nəyə hesablanıb? – Ekspertdən ŞƏRH

Bu gün, 11:20

Bakıda evdə partlayış olub

Bu gün, 11:17
Bütün xəbərlər