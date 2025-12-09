 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:22 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, dekabrın 9-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib, Türkiyə lirəsi isə 0,0400 manata kimi bahalaşıb. Öz növbəsində, Rusiyanın 100 rublu 2,2094 manata, avro isə 1,9800 manatadək ucuzlaşıb.

1 ABŞ dolları

USD

1,7

1 Avro

EUR

1,98

1 Avstraliya dolları

AUD

1,13

1 Belarus rublu

BYN

0,5745

1 Bolqarıstan levi

BGN

1,0123

1 BƏƏ dirhəmi

AED

0,4629

100 Cənubi Koreya vonu

KRW

0,1156

1 Çexiya kronu

CZK

0,0815

1 Çin yuanı

CNY

0,2405

1 Danimarka kronu

DKK

0,2651

1 Gürcüstan larisi

GEL

0,6301

1 Honq Konq dolları

HKD

0,2185

1 Hindistan rupisi

INR

0,0189

1 Britaniya funt sterlinqi

GBP

2,266

1 İsveç kronu

SEK

0,1811

1 İsveçrə frankı

CHF

2,108

1 İsrail şekeli

ILS

0,5277

1 Kanada dolları

CAD

1,2278

1 Küveyt dinarı

KWD

5,538

100 Qazaxıstan tengəsi

KZT

0,3327

1 Qətər Realı

QAR

0,4664

1 Qırğızıstan somu

KGS

0,0194

100 Macarıstan forinti

HUF

0,5146

1 Moldova leyi

MDL

0,1007

1 Norveç kronu

NOK

0,1679

100 Özbəkistan somu

UZS

0,0142

100 Pakistan rupisi

PKR

0,6034

1 Polşa zlotısı

PLN

0,4673

1 Rumıniya leyi

RON

0,389

100 Rusiya rublu

RUB

2,2094

1 Serbiya dinarı

RSD

0,0168

1 Sinqapur dolları

SGD

1,3104

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

SAR

0,453

1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)

xdr

2,3178

1 Türkiyə lirəsi

TRY

0,04

1 Türkmənistan manatı

TMT

0,4857

1 Ukrayna qrivnası

UAH

0,0403

100 Yaponiya yeni

JPY

1,0901

1 Yeni Zelandiya dolları

NZD

0,9844

1 Qızıl

XAU

7116,353

1 Gümüş

XAG

98,9896

1 Platin

XPT

2808,1875

1 Palladium

XPD

2510,815

Paylaş:
66

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyevin Slovakiya Milli Şurasının sədri ilə təkbətək və geniş tərkibdə görüşləri olub - FOTO - YENİLƏNİB

Siyasət

“Slovakiya-Azərbaycan əməkdaşlığı Avropanı Cənubi Qafqaza birləşdirməyə dəstək olur” - Deputatdan ŞƏRH

Cəmiyyət

XİN: Aİ ilə Ermənistan arasında imzalanan sənəd sülh gündəliyinə ziddir

Rəsmi

İlham Əliyevin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib - FOTO

Cəmiyyət

Azərbaycanın qastroturizm imkanları Koreyada tanıdılıb

XİN: Aİ ilə Ermənistan arasında imzalanan sənəd sülh gündəliyinə ziddir

Bakı metrosu sabah uzadılmış iş yerimdə çalışacaq

Yaş həddinə görə dövlət qulluğuna xitam verilənlərə birdəfəlik haqq ödəniləcək

Redaktorun seçimi

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Prezident İlham Əliyev BƏƏ-nin bir sıra şirkətlərinin rəhbərlərini qəbul edib - YENİLƏNİB

ABŞ-nin briqada generalı Azərbaycana gəlib - FOTO

Hikmət Hacıyev NATO-nun Cənubi Qafqazdakı Ofisinin rəhbəri ilə görüşüb

Avantürist cəhdlər, reallaşmayan xülyalar və miskin insanlar - Kamaləddin Qafarov

Son xəbərlər

“Slovakiya-Azərbaycan əməkdaşlığı Avropanı Cənubi Qafqaza birləşdirməyə dəstək olur” - Deputatdan ŞƏRH

Bu gün, 15:55

İlham Əliyevin Slovakiyanın Baş naziri ilə təkbətək görüşü olub - FOTO

Bu gün, 15:53

Prezident İlham Əliyevin Slovakiya Milli Şurasının sədri ilə təkbətək və geniş tərkibdə görüşləri olub - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:32

Azərbaycanın qastroturizm imkanları Koreyada tanıdılıb

Bu gün, 15:17

XİN: Aİ ilə Ermənistan arasında imzalanan sənəd sülh gündəliyinə ziddir

Bu gün, 14:55

Bakı metrosu sabah uzadılmış iş yerimdə çalışacaq

Bu gün, 14:53

Yaş həddinə görə dövlət qulluğuna xitam verilənlərə birdəfəlik haqq ödəniləcək

Bu gün, 14:28

Rusiyada An-22 hərbi təyyarəsi qəzaya uğrayıb

Bu gün, 14:17

Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyalar ödəniləcək

Bu gün, 13:53

İlham Əliyevin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib - FOTO

Bu gün, 13:34

Media subyektlərinə daha 3 il vergi güzəşti olacaq

Bu gün, 13:29

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:11

Ehtiyatdan hərbi xidmətə çağırılan zabitlərin dinc dövrdə xidmət müddəti azaldılır

Bu gün, 13:00

Leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 12:39

“Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” innovativ kitab layihəsinin təqdimatı keçirilib - FOTO - VİDEO

Bu gün, 12:29

Moped idarə edən sürücülərə yeni tələblər qoyulur

Bu gün, 12:24

Bu hərbi qulluqçulara leytenant rütbəsi veriləcək

Bu gün, 12:15

FHN “Dəmirçi Plaza”da təlim keçirəcək

Bu gün, 11:45

İranın yeni Azərbaycan siyasəti nəyə hesablanıb? – Ekspertdən ŞƏRH

Bu gün, 11:20

Bakıda evdə partlayış olub

Bu gün, 11:17
Bütün xəbərlər