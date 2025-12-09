AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-ın məlumatına görə, dekabrın 9-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib, Türkiyə lirəsi isə 0,0400 manata kimi bahalaşıb. Öz növbəsində, Rusiyanın 100 rublu 2,2094 manata, avro isə 1,9800 manatadək ucuzlaşıb.
|
1 ABŞ dolları
|
USD
|
1,7
|
1 Avro
|
EUR
|
1,98
|
1 Avstraliya dolları
|
AUD
|
1,13
|
1 Belarus rublu
|
BYN
|
0,5745
|
1 Bolqarıstan levi
|
BGN
|
1,0123
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
AED
|
0,4629
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
KRW
|
0,1156
|
1 Çexiya kronu
|
CZK
|
0,0815
|
1 Çin yuanı
|
CNY
|
0,2405
|
1 Danimarka kronu
|
DKK
|
0,2651
|
1 Gürcüstan larisi
|
GEL
|
0,6301
|
1 Honq Konq dolları
|
HKD
|
0,2185
|
1 Hindistan rupisi
|
INR
|
0,0189
|
1 Britaniya funt sterlinqi
|
GBP
|
2,266
|
1 İsveç kronu
|
SEK
|
0,1811
|
1 İsveçrə frankı
|
CHF
|
2,108
|
1 İsrail şekeli
|
ILS
|
0,5277
|
1 Kanada dolları
|
CAD
|
1,2278
|
1 Küveyt dinarı
|
KWD
|
5,538
|
100 Qazaxıstan tengəsi
|
KZT
|
0,3327
|
1 Qətər Realı
|
QAR
|
0,4664
|
1 Qırğızıstan somu
|
KGS
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
HUF
|
0,5146
|
1 Moldova leyi
|
MDL
|
0,1007
|
1 Norveç kronu
|
NOK
|
0,1679
|
100 Özbəkistan somu
|
UZS
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
PKR
|
0,6034
|
1 Polşa zlotısı
|
PLN
|
0,4673
|
1 Rumıniya leyi
|
RON
|
0,389
|
100 Rusiya rublu
|
RUB
|
2,2094
|
1 Serbiya dinarı
|
RSD
|
0,0168
|
1 Sinqapur dolları
|
SGD
|
1,3104
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
SAR
|
0,453
|
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)
|
xdr
|
2,3178
|
1 Türkiyə lirəsi
|
TRY
|
0,04
|
1 Türkmənistan manatı
|
TMT
|
0,4857
|
1 Ukrayna qrivnası
|
UAH
|
0,0403
|
100 Yaponiya yeni
|
JPY
|
1,0901
|
1 Yeni Zelandiya dolları
|
NZD
|
0,9844
|
1 Qızıl
|
XAU
|
7116,353
|
1 Gümüş
|
XAG
|
98,9896
|
1 Platin
|
XPT
|
2808,1875
|
1 Palladium
|
XPD
|
2510,815