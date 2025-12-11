Bakı-Hövsan Beynəlxalq Ticarət Dəniz Limanının rəisi həbs edilib
Bakı-Hövsan Beynəlxalq Ticarət Dəniz Limanının rəisi Rəşad Daşdəmirov həbs edilib.
1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən istinadən xəbər verir ki, Daşdəmirov xüsusilə külli miqdarda qaçaqmalçılıqda, külli miqdarda vergiləri ödəməkdən yayınmaqda ittiham edilir.
İş üzrə dəymiş ziyan 3 milyon manata yaxındır. Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən saxlanılan R.Daşdəmirov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.
Qeyd edək ki, Rəşad Daşdəmirov Gəncənin sabiq icra başçısı Rasim Daşdəmirovun oğludur.
90