Avtobus idarə edəcək qadın sürücülər üçün təlimlər davam edir - VİDEO

Qafar Ağayev16:09 - Bu gün
Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) qadın sürücülərin peşəkar bacarıqlarını artırmaq, onların ictimai nəqliyyat sektorunda aktiv iştirakını və məşğulluğunu təmin etmək məqsədilə paytaxtda avtobus idarəetmə təlimlərini davam etdirir.

1news.az xəbər verir ki, Proqram çərçivəsində namizədlər avtobus sürücüsü kimi peşəkar fəaliyyətə başlamaq üçün nəzəri və praktiki cəhətdən hazırlıq keçirlər.

Təlimdə “D”, “B” və ya “C” (“C1”) kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsinə malik, 60 yaşadək qadınlar iştirak edə bilərlər. Yalnız “B” və ya “C” (“C1”) və yaxud “BC” kateqoriyasına malik olan xanım sürücülərin ən azı 5 il sürücülük təcrübəsi olmalıdır.

Təlimi uğurla başa vuran “D” kateqoriyasına malik iştirakçılara marşrut avtobuslarında işlə təmin olunmaqda dəstək göstəriləcək.

Hazırda AYNA-nın Təlim-Tədris Mərkəzində 8 xanım avtobus idarəetmə təlimində iştirak edir.

Təlimlərin sonunda iştirakçılar xüsusi hazırlanmış marşrutlar üzrə sərbəst idarəetmə sınaqlarından keçirlər. Bu mərhələdə onların həm nəzəri bilikləri, həm də praktiki bacarıqları kompleks şəkildə qiymətləndirilir.

