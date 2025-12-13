 Dünya əmtəə bazarlarında neft ucuzlaşıb | 1news.az | Xəbərlər
Dünya əmtəə bazarlarında neft ucuzlaşıb

10:18 - Bu gün
Dünya əmtəə bazarlarında neft ucuzlaşıb

Neft qiymətləri qlobal risk əhval-ruhiyyəsi fonunda enib.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Nyu-York əmtəə birjasında (NYMEX) WTI markalı xam neftinin 2026-cı ilin yanvar kontraktının qiyməti 0,28% azalaraq 57,44 ABŞ dollarına enib.

London ICE birjasında Brent markalı neftin 2026-cı ilin fevral kontraktınım qiyməti isə 0,26% azalaraq 61,12 ABŞ dolları səviyyəsində qərarlaşıb.

Analitiklərin fikrincə, neft qiymətlərindəki eniş qlobal fond bazarlarında riskdən yayınma meyillərinin güclənməsi, tələb perspektivləri ilə bağlı ehtiyatlı gözləntilər və təklifin kifayət qədər yüksək qalacağına dair bazar qiymətləndirmələri ilə əlaqədardır. Eyni zamanda, ABŞ-da pul-kredit siyasətinin sərt qalacağına dair gözləntilər dolların möhkəmlənməsinə şərait yaradaraq neft bazarına əlavə təzyiq göstərib.

