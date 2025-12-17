 Nazirlər Kabineti yanacaqdoldurma və qaz təchizatı obyektləri ilə bağlı qərar verib | 1news.az | Xəbərlər
Nazirlər Kabineti yanacaqdoldurma və qaz təchizatı obyektləri ilə bağlı qərar verib

Qafar Ağayev10:31 - Bu gün
Nazirlər Kabineti yanacaqdoldurma və qaz təchizatı obyektləri ilə bağlı qərar verib

Nazirlər Kabineti "Yanacaqdoldurma və qaz təchizatı obyektlərinin quraşdırılması və istismarına ümumi lisenziya", "Yanacaqdoldurma və qaz təchizatı obyektlərinin quraşdırılmasına xüsusi lisenziya" və "Yanacaqdoldurma və qaz təchizatı obyektlərinin istismarına xüsusi lisenziya" blanklarının formalarını təsdiq edib.

1news.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

Yeni formalar hökumətin "Lisenziya blanklarının və əlavələrinin hazırlanmasına sifarişin verilməsi, onların bölgüsünün həyata keçirilməsi, blanklardan istifadənin uçotunun və hesabatının aparılması Qaydası"nın və lisenziya, ümumi lisenziya, xüsusi lisenziya blanklarının və əlavələrinin formalarının təsdiq edilməsi haqqında" 5 avqust 2016-cı il tarixli qərarına əlavə edilib.

