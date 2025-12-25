Ən çox kredit ayrılan universitet və ixstisaslar açıqlandı
“Ən çox kredit ayrılmış təhsil müəssisələri içərisində birinci yeri Azərbaycan Dövlət İqdisad Universiteti UNEC tutur”.
1news.az xəbər verir ki, bunu Təhsil Tələbə Krediti Fondunun İdarə Heyətinin sədri Bəhruz Əzimov Fondun 4 illik fəaliyyətinə dair hesabat tədbirində deyib.
“1365 tələbənin müqavilində 5.2 milyon ətrafında vəsait ayrılıb. Ən çox vəsait ayrılan ixtisaslar isə biznesin idarə edilməsi, sosial iş, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi, iqdisadiyyat, hüquqşunaslıq, ibtidai sinif müəllimliyi, marketinq, menecment, maəliyyə və tibb ixtisaslarıdır”.
143