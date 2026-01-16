Sabiq icra başçısının oğlu adam güllələdi
Yanvarın 16-da Yevlaxda silahlı insident baş verib.
1news.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə zamanı 39 yaşlı Zaur Səmədov qeydiyyatda olan ov tüfəngi ilə xuliqanlıq zəminində tanışı 46 yaşlı şəxsin ayaq nahiyyəsinə xəsarət yetirib. Z.Səmədov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.
Faktla bağlı Yevlax Rayon Polis Şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.
Zaur Səmədovun Yevlaxın sabiq icra başçısı Qoca Səmədovun oğlu olduğu bildirilir. Məlumata görə, hadisə torpaq mübahisəsi zəmnində baş verib. Belə ki, qonşusunun mal-qarasının sabiq icra başçısının oğlunun həyətinə girməsi münaqişəyə səbəb olub.
