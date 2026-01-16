Dekabrda Azərbaycanda internetin sürəti 6%-dək artıb
Genişzolaqlı və mobil şəbəkə keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üzrə qlobal şirkət olan “Ookla” dekabr ayı üzrə “Speedtest Global Index” hesabatını təqdim edib.
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyindən (İKTA) 1news.az-a verilən məlumata görə, yeni hesabata görə, Azərbaycanda sabit genişzolaqlı internetin median sürəti 88,83 Mb/s, mobil internetin median sürəti isə 87,92 Mb/s olub.
Noyabr ayı ilə müqayisədə sabit genişzolaqlı internetin həcmi 2,68 MB/s və ya 3,11%, mobil internetin sürəti isə 4,55 Mb/s və ya 5,46% yüksəlib.
Bu artım ölkədə rəqəmsal transformasiyanın, elektron xidmətlərə tələbatın, distant iş və təhsil imkanlarının genişlənməsinin göstəricisidir və Azərbaycanın qlobal internet reytinqlərində mövqeyinin yüksəldiyini təsdiqləyir.