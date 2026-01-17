 Şəmkirdə avtomobilin betona çırpılması nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb | 1news.az | Xəbərlər
Şəmkirdə avtomobilin betona çırpılması nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb

16:03 - Bu gün
Şəmkirdə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

1news.az-ın APA-ya istinadən məlumatına görə, hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

Belə ki, hərəkətdə olan "VAZ 21011" markalı minik maşını idarəetmədən çıxıb. Nəticədə, minik maşını yol kənarındakı beton maneyə çırpılıb.

Qəzadan sonra avtomobil deformasiyaya uğrayıb. Dərhal əraziyə FHN-nin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Şəmkir Rayon Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğınsöndürən xilasediciləri cəlb edilib. Avtomobildə sıxılmış vəziyyətdə qalan iki nəfər xilasedicilər tərəfindən çıxarılıb.

Xəsarət alan 2 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Onların vəziyyətinin orta-ağır olduğu bildirilir.

Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

