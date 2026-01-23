 Dövlət Komitəsi mina təhlükəsinə dair yeni maarifləndirici çarx hazırlayıb - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Dövlət Komitəsi mina təhlükəsinə dair yeni maarifləndirici çarx hazırlayıb - VİDEO

17:48 - 23 / 01 / 2026
Dövlət Komitəsi mina təhlükəsinə dair yeni maarifləndirici çarx hazırlayıb - VİDEO

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə mina təhlükəsinə diqqəti artırmaq məqsədilə Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) ilə birgə maarifləndirici videoçarx hazırlayıb.

Bu barədə 1news.az-a Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.

Videoçarxda azad edilmiş ərazilərdə yaşayan uşaqların çərpələng uçurarkən xarabalıq bir ərazidə mina təhlükəsi ilə qarşılaşması təsvir edilir. Müvafiq nişan onları təhlükə olan yerə keçməkdən çəkindirir.

Layihənin əsas məqsədi sakinlərin, xüsusilə də uşaqların mina və partlamamış sursatlarla bağlı risklərdən xəbərdar olmasını təmin etmək, onlara təhlükəli ərazilərdən uzaq durmağın vacibliyini çatdırmaqdır.

Paylaş:
268

Aktual

Reportaj

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

Cəmiyyət

Kamran Əsədov məhkəmə zalında həbs edilib

Siyasət

Ceyhun Bayramov: Azərbaycan İranda sabitliyə önəm verir

Siyasət

ABŞ səfirliyi: Prezidentlər Vaşinqton razılaşmalarına sadiqliklərini bir daha təsdiqləyiblər

Cəmiyyət

Dövlət Komitəsi mina təhlükəsinə dair yeni maarifləndirici çarx hazırlayıb - VİDEO

Parlamentin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin iclası keçirilib

Kamran Əsədov məhkəmə zalında həbs edilib

Hərbi xidmət əleyhinə cinayətlərin sayı azalıb

Redaktorun seçimi

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Sizin üçün xəbərlər

Şəmkirdə avtomobilin betona çırpılması nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb

“Liv Bona Dea Hospital” Nigar Köçərlinin iddialarına cavab verdi

Bu rayonda işıq kəsiləsəcək

Qalmaqallı serialın yayımı dayandırıldı

Son xəbərlər

İranda etirazlar zamanı ölənlər və dəymiş ziyanla bağlı rəqəmlər açıqlanıb

23 / 01 / 2026, 17:51

Dövlət Komitəsi mina təhlükəsinə dair yeni maarifləndirici çarx hazırlayıb - VİDEO

23 / 01 / 2026, 17:48

Milli Məclis və İspaniya Krallığı Deputatlar Konqresinin sədrlərinin görüşü olub

23 / 01 / 2026, 17:45

“Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı”nın səhifəsində Prezident İlham Əliyevlə bağlı paylaşım edilib - VİDEO

23 / 01 / 2026, 17:42

Parlamentin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin iclası keçirilib

23 / 01 / 2026, 17:36

Kamran Əsədov məhkəmə zalında həbs edilib

23 / 01 / 2026, 17:28

Hərbi xidmət əleyhinə cinayətlərin sayı azalıb

23 / 01 / 2026, 17:17

Bakı metrosunda 300 yeni vaqon alınması müzakirə edib

23 / 01 / 2026, 17:05

Ağcabədi heyvan bazarının fəaliyyətinə icazə verilib

23 / 01 / 2026, 16:47

Səbaildə yanan evdən iki nəfərin meyiti aşkarlanıb

23 / 01 / 2026, 15:58

Ötən il Azərbaycan telekanallarında hansı janrda proqramlar üstünlük təşkil edib? - SİYAHI

23 / 01 / 2026, 15:27

Vidadi Zeynalov hərraca çıxarılan milyonluq əmlaklardan danışdı: Deyim adına ev olmasın?

23 / 01 / 2026, 15:17

Azərbaycanda 100 min nəfərə nə qədər cinayət düşür? - RƏQƏMLƏR

23 / 01 / 2026, 15:15

Keçən il 214 kriminal qrup zərərsizləşdirilib

23 / 01 / 2026, 15:05

Beynəlxalq axtarışa verilmiş 40 nəfərin yeri müəyyən olunub

23 / 01 / 2026, 14:54

Ceyhun Bayramov: Azərbaycan İranda sabitliyə önəm verir

23 / 01 / 2026, 14:50

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə ötən il 1079 döyüş silahı aşkar edilib

23 / 01 / 2026, 14:44

ABŞ səfirliyi: Prezidentlər Vaşinqton razılaşmalarına sadiqliklərini bir daha təsdiqləyiblər

23 / 01 / 2026, 14:09

Prokurorluq Xırdalanda fəhlənin iş zamanı ölümününü araşdırır

23 / 01 / 2026, 14:00

Nigar Köçərli: “LİV Bona Dea” Hospital ilə məsələni hüquqi müstəvidə həll etməyi düşünürəm

23 / 01 / 2026, 13:38
Bütün xəbərlər