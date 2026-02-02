 AMB fevrala olan ilk məzənnləri açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
İqtisadiyyat

AMB fevrala olan ilk məzənnləri açıqladı

Qafar Ağayev09:19 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % azalaraq 2,0166 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4 % azalaraq 2,2300 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

2,0166

100 Rusiya rublu

2,2300

1 Avstraliya dolları

1,1799

1 Belarus rublu

0,5977

1 Bolqarıstan levi

-

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1165

1 Çexiya kronu

0,0828

1 Çin yuanı

0,2445

1 Danimarka kronu

0,2701

1 Gürcü larisi

0,6316

1 Honq Konq dolları

0,2177

1 Hindistan rupisi

0,0185

1 İngilis funt sterlinqi

2,3260

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1907

1 İsveçrə frankı

2,2008

1 İsrail şekeli

0,5484

1 Kanada dolları

1,2459

1 Küveyt dinarı

5,5401

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3374

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5284

1 Moldova leyi

0,1009

1 Norveç kronu

0,1758

100 Özbək somu

0,0139

100 Pakistan rupisi

0,6063

1 Polşa zlotası

0,4784

1 Rumıniya leyi

0,3957

1 Serbiya dinarı

0,0173

1 Sinqapur dolları

1,3364

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4532

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3483

Türk lirəsi

0,0391

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0396

Yapon yeni

1,0978

Yeni Zelandiya dolları

1,0231

Qızıl

7950,7215

Gümüş

134,4703

Platin

3523,3010

Palladium

2778,4545

154

