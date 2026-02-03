 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:09 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, fevralın 3-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0391 manat təşkil edib. Avro 2, 076 manatadək, Rusiyanın 100 rublu isə 2,2193 manata kimi ucuzlaşıb.

1 ABŞ dolları USD 1,7
1 Avro EUR 2,0076
1 Avstraliya dolları AUD 1,1914
1 Belarus rublu BYN 0,5977
1 BƏƏ dirhəmi AED 0,4628
100 Cənubi Koreya vonu KRW 0,1174
1 Çexiya kronu CZK 0,0826
1 Çin yuanı CNY 0,245
1 Danimarka kronu DKK 0,2688
1 Gürcüstan larisi GEL 0,632
1 Honq Konq dolları HKD 0,2176
1 Hindistan rupisi INR 0,0188
1 Britaniya funt sterlinqi GBP 2,3269
1 İsveç kronu SEK 0,1901
1 İsveçrə frankı CHF 2,1844
1 İsrail şekeli ILS 0,549
1 Kanada dolları CAD 1,2443
1 Küveyt dinarı KWD 5,5348
100 Qazaxıstan tengəsi KZT 0,336
1 Qətər Realı QAR 0,4662
1 Qırğızıstan somu KGS 0,0194
100 Macarıstan forinti HUF 0,5269
1 Moldova leyi MDL 0,1011
1 Norveç kronu NOK 0,1757
100 Özbəkistan somu UZS 0,0139
100 Pakistan rupisi PKR 0,6068
1 Polşa zlotısı PLN 0,4758
1 Rumıniya leyi RON 0,394
100 Rusiya rublu RUB 2,2193
1 Serbiya dinarı RSD 0,0171
1 Sinqapur dolları SGD 1,3385
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı SAR 0,4533
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) xdr 2,3421
1 Türkiyə lirəsi TRY 0,0391
1 Türkmənistan manatı TMT 0,4857
1 Ukrayna qrivnası UAH 0,0395
100 Yaponiya yeni JPY 1,0938
1 Yeni Zelandiya dolları NZD 1,0259
1 Qızıl XAU 8180,043
1 Gümüş XAG 141,9025
1 Platin XPT 3659,344
1 Palladium XPD 2980,126
