AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-ın məlumatına görə, fevralın 3-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0391 manat təşkil edib. Avro 2, 076 manatadək, Rusiyanın 100 rublu isə 2,2193 manata kimi ucuzlaşıb.
|1 ABŞ dolları
|USD
|1,7
|1 Avro
|EUR
|2,0076
|1 Avstraliya dolları
|AUD
|1,1914
|1 Belarus rublu
|BYN
|0,5977
|1 BƏƏ dirhəmi
|AED
|0,4628
|100 Cənubi Koreya vonu
|KRW
|0,1174
|1 Çexiya kronu
|CZK
|0,0826
|1 Çin yuanı
|CNY
|0,245
|1 Danimarka kronu
|DKK
|0,2688
|1 Gürcüstan larisi
|GEL
|0,632
|1 Honq Konq dolları
|HKD
|0,2176
|1 Hindistan rupisi
|INR
|0,0188
|1 Britaniya funt sterlinqi
|GBP
|2,3269
|1 İsveç kronu
|SEK
|0,1901
|1 İsveçrə frankı
|CHF
|2,1844
|1 İsrail şekeli
|ILS
|0,549
|1 Kanada dolları
|CAD
|1,2443
|1 Küveyt dinarı
|KWD
|5,5348
|100 Qazaxıstan tengəsi
|KZT
|0,336
|1 Qətər Realı
|QAR
|0,4662
|1 Qırğızıstan somu
|KGS
|0,0194
|100 Macarıstan forinti
|HUF
|0,5269
|1 Moldova leyi
|MDL
|0,1011
|1 Norveç kronu
|NOK
|0,1757
|100 Özbəkistan somu
|UZS
|0,0139
|100 Pakistan rupisi
|PKR
|0,6068
|1 Polşa zlotısı
|PLN
|0,4758
|1 Rumıniya leyi
|RON
|0,394
|100 Rusiya rublu
|RUB
|2,2193
|1 Serbiya dinarı
|RSD
|0,0171
|1 Sinqapur dolları
|SGD
|1,3385
|1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|SAR
|0,4533
|1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)
|xdr
|2,3421
|1 Türkiyə lirəsi
|TRY
|0,0391
|1 Türkmənistan manatı
|TMT
|0,4857
|1 Ukrayna qrivnası
|UAH
|0,0395
|100 Yaponiya yeni
|JPY
|1,0938
|1 Yeni Zelandiya dolları
|NZD
|1,0259
|1 Qızıl
|XAU
|8180,043
|1 Gümüş
|XAG
|141,9025
|1 Platin
|XPT
|3659,344
|1 Palladium
|XPD
|2980,126
