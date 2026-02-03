 DYP hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

DYP hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

11:50 - Bu gün
DYP hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, qarşıdakı günlərdə ölkə ərazisində hava şəraitinin dəyişəcəyi, güclü və arabir şiddətlənən külək, eləcə də müxtəlif intensivlikdə yağıntıların müşahidə olunacağı gözlənilir.

Bu cür hava şəraiti yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə ciddi təsir göstərir və əlavə risklər yaradır.

Bununla əlaqədar yol polisi bütün yol hərəkəti iştirakçılarını daha diqqətli olmağa və yol hərəkəti qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırır.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin sürücülərə ünvanladığı məlumatda bildirilir.

Qeyd edirik ki, yağıntılı və küləkli havalarda sürücülər hərəkət sürətini yol və hava şəraitinə uyğun seçməli, öndə hərəkət edən nəqliyyat vasitəsi ilə təhlükəsiz ara məsafəsini qorumalı, kəskin manevrlərdən və əsassız ötmələrdən çəkinməlidirlər. Nəqliyyat vasitələrinin faraları və işıq siqnalları saz vəziyyətdə olmalı, yaxın və qabarit işıqları daim yandırılmalıdır. Görünmə məsafəsi azaldıqda duman əleyhinə işıqlardan yalnız zərurət yarandıqda istifadə edilməli, qarşıdan gələn nəqliyyat vasitələrinə mane olmamaq üçün uzaq işıqlardan istifadə olunmamalıdır.

Piyadalar məhdud görünmə şəraitində yolu yalnız müəyyən edilmiş keçidlərdən keçməli, sürücülərin onları vaxtında görə bilməsi üçün daha diqqətli və ehtiyatlı davranmalıdırlar.

Xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, küləkli hava şəraiti ikitəkərli, o cümlədən moped, motosiklet və skuter tipli nəqliyyat vasitələrinin idarə olunmasında ciddi çətinliklər yaradır. Güclü küləyin təsiri nəticəsində bu tip nəqliyyat vasitələrində müvazinətin itirilməsi və aşma riski əhəmiyyətli dərəcədə artır ki, bu da həm sürücülər, həm də digər nəqliyyat vasitələri və piyadalar üçün real təhlükə yaradır.

Mövcud hava şəraitində hər bir yol hərəkəti iştirakçısının məsuliyyətli davranışı, qarşılıqlı diqqət və anlayış nümayiş etdirməsi yol-nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınmasında mühüm rol oynayır.

Paylaş:
128

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan və BƏƏ prezidentləri Əbu-Dabidə “Sülh Qalxanı – 2026” təlimini izləyiblər - FOTO

İqtisadiyyat

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Müsahibə

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Rəsmi

Prezident Əbu-Dabidə Müsəlman Ağsaqqalları Şurasının baş katibi ilə görüşüb

Cəmiyyət

Zəngilanda çörək və unlu məmulatların emalı müəssisəsində nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO

Hərbi prokurorun müavini vəzifəsinə təyinat olub

Bakıda evdə yanğın söndürülüb - VİDEO

Bakıda 2300 manatlıq qızıl oğurlayan şəxs tutulub - VİDEO

Redaktorun seçimi

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Sizin üçün xəbərlər

Bakıda restoranda yanğın olub - VİDEO

“Nar” və Dövlət Məşğulluq Agentliyi Anlaşma Memorandumu imzaladı

Milli Məclisdə ABŞ nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

Növbəti köç karvanı Zəngilanın Məmmədbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Zəngilanda çörək və unlu məmulatların emalı müəssisəsində nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 17:16

Azərbaycandan Ukraynaya generatorlar göndərilib

Bu gün, 16:58

Hərbi prokurorun müavini vəzifəsinə təyinat olub

Bu gün, 16:53

Bakıda evdə yanğın söndürülüb - VİDEO

Bu gün, 16:21

Texnologiyalarda qadınlar: dayanıqlı gələcəyin memarları

Bu gün, 16:18

“Qarabağ” yeni transferi üçün 200 min ödəyib

Bu gün, 15:59

Azərbaycan və BƏƏ prezidentləri Əbu-Dabidə “Sülh Qalxanı – 2026” təlimini izləyiblər - FOTO

Bu gün, 15:51

Bakıda 2300 manatlıq qızıl oğurlayan şəxs tutulub - VİDEO

Bu gün, 15:38

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Bu gün, 15:29

Azercell “Tələbə Təqaüdü Proqramı 2026”nı elan edir

Bu gün, 15:06

Yanvarda 2 halda narkotiklərin PUA vasitəsilə Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 14:40

Sumqayıtın icra başçısı reyd zamanı məşhurlaşan məmurun vəzifəsini dəyişdirdi

Bu gün, 14:16

İlin ilk ayında dövlət sərhədində 6,5 milyon manatlıq qaçaqmal tutulub

Bu gün, 13:54

Bakı Bulvarında 80 mindən çox dağlaləsi əkiləcək - FOTO

Bu gün, 13:40

Polad Həşimovun övladları ilə - Son fotosu

Bu gün, 13:22

Polislər kanala düşən azyaşlını belə xilas etdi - VİDEO

Bu gün, 13:04

Mətbuat Şurasından sosial mediada təhqirlərlə bağlı ÇAĞIRIŞ

Bu gün, 12:53

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:52

Əməliyyat keçirildi: 26 kq narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 12:29

Bakıya qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 12:08
Bütün xəbərlər