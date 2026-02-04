Azərbaycan və İsrail arasında süni intellekt üzrə əməkdaşlıq sənədi imzalanıb
Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyevin İsrailə səfəri çərçivəsində Baş nazirin Aparatının Milli Süni İntellekt Direktorluğu ilə Anlaşma Memorandumu imzalanıb.
1news.az xəbər verir ki, mərasimdə İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu çıxış edib.
Daha sonra sənədin gələcək icra mexanizmləri müzakirə olunub.
Görüşdə, həmçinin kibertəhlükəsizlik, rəqəmsallaşma və kosmik sahədə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
