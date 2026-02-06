Ermənistan parlamentinin sədri Robert Koçaryanı məhkəməyə verib
Fevralın 5-də Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan sabiq prezident Robert Koçaryandan məhkəməyə şikayət edib.
1news.az-ın Ermənistan KİV-lərinə istinadən məlumatına görə, Simonyan Koçaryandan ünvanına səslənmiş təhqirlərə görə ictimai üzrxahlıq və 1 milyon dram (təxminən 4 520 AZN) təzminat tələb edir.
Milli Assambleya sədrinin tələbinə görə, üzr mətni Koçaryanın sosial şəbəkə səhifəsində ən azı 5 gün ərzində görünən şəkildə dərc olunmalı, mümkün olmadıqda isə azı 5 min nüsxə tirajla nəşr edilməlidir.
