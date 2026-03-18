 İrandan İsrailə intiqam hücumu: 2 nəfər ölüb, çox sayda yaralı var
İrandan İsrailə intiqam hücumu: 2 nəfər ölüb, çox sayda yaralı var

09:42 - Bu gün
İrandan İsrailə intiqam hücumu: 2 nəfər ölüb, çox sayda yaralı var

İranın İsrailə həyata keçirdiyi son raket hücumları nəticəsində azı 2 nəfər ölüb, bir çox ərazidə isə ciddi maddi ziyan yaranıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Fars Xəbər Agentliyi İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun “Gerçək Vəd-4” əməliyyatlarının 61-ci dalğası ilə bağlı yaydığı yazılı açıqlamaya istinadən məlumat yayıb.

Açıqlamada Laricaninin qisası məqsədilə çoxbaşlı “Xürrəmşəhr-4”, “Qədir”, “Emad” və “Xeybərşəhr” raketləri ilə Tel-Əvivin hədəfə alındığı bildirilib.

İsrailin Kanal 12 telekanalı isə raketlərin qarşısının alınması zamanı yaranan qəlpələr də daxil olmaqla 20 müxtəlif nöqtəyə düşmə faktının qeydə alındığını qeyd edib.

Məlumata görə, çoxbaşlı raketlərin istifadəsi nəticəsində Tel-Əvivdə qatar stansiyası, Ramat Qan bölgəsində yerləşən bina və ultra-ortodoks yəhudilərin yaşadığı Bney Brak şəhəri başda olmaqla bir sıra ərazilərdə ziyan yaranıb.

“Magen David Adom” təcili tibbi yardım xidmətinin açıqlamasına əsasən, Ramat Qan ətrafında yaşayan 2 nəfər ballistik raket hücumu nəticəsində həyatını itirib. İsrail mətbuatı ölənlərin 70 yaşlarında olan bir cütlük olduğunu yazır.

Bundan əlavə, Bney Brak şəhərində yaşayan 25 yaşlı bir şəxsin qəlpə parçası nəticəsində əlindən yaralandığı və “İçilov” xəstəxanasında müalicə aldığı bildirilib.

Qeyd olunur ki, hücumlar nəticəsində yaranan dağıntılar həvəskar görüntülərdə də əks olunub.

Ceyhun Bayramov Səudiyyə Ərəbistanına işgüzar səfərə yola düşüb

Azərbaycan XİN Çanaqqala şəhidlərinin xatirəsini anıb

İranın kəşfiyyat naziri də öldürülüb - Katz açıqladı

Türkiyədəki İncirlik bazasında daha bir “Patriot” sistemi yerləşdirilir

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

ABŞ İranda məktəbə endirilən zərbə ilə bağlı araşdırmaya başlayıb

İran atəşkəs üçün üç şərt irəli sürdü: Qanuni hüquqlar, təzminat və hücum etməmək zəmanəti

İranın Ali rəhbəri ilk müraciətində Hörmüz boğazı və hərbi bazaların vurulmasına toxundu

İspaniya İsraildəki səfirini geri çağırıb

Ceyhun Bayramov Səudiyyə Ərəbistanına işgüzar səfərə yola düşüb

Bu gün, 14:52

Azərbaycan XİN Çanaqqala şəhidlərinin xatirəsini anıb

Bu gün, 14:48

İranın kəşfiyyat naziri də öldürülüb - Katz açıqladı

Bu gün, 14:36

TƏBİB Novruz və Ramazan bayramlarında gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək

Bu gün, 14:16

Qaynanasını öldürən qadın: 8 aylıq qızıma qarşı nalayiq sözlər işlətdi

Bu gün, 14:14

Allahşükür Paşazadə II İlyanın vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib

Bu gün, 14:11

Türkiyədəki İncirlik bazasında daha bir “Patriot” sistemi yerləşdirilir

Bu gün, 13:46

Hindistanlı həkimlər və tələbələr İrandan təxliyə olunublar - FOTO

Bu gün, 13:38

Yeniyetmənin sükan arxasına keçməsi dostunun həyatı bahasına başa gəldi

Bu gün, 13:24

Gəncədə 24 yaşlı oğlan evində ölü tapılıb

Bu gün, 13:23

İçərişəhərin memarlıq incisi: Buxara karvansarası bərpadan sonra qapılarını yenidən açır - FOTO

Bu gün, 13:11

Attraksionlara nəzarəti gücləndirilib - FOTO

Bu gün, 13:00

İki ayda 59 minədək mülkiyyət hüququnun dövlət qeydiyyatı aparılıb

Bu gün, 12:52

Bu il çərşənbə tonqallarında yanıq xəsarəti alanların sayı açıqlanıb

Bu gün, 12:45

Adil Kərimli: İncəsənət olimpiadasının qalibləri imtahansız ali məktəblərə qəbul ediləcək

Bu gün, 12:43

20 dərəcəyək isti olacaq

Bu gün, 12:27

Daha bir icra hakimiyyətində ixtisarlar: 54 nəfər işsiz qaldı

Bu gün, 12:20

“TikTok”da narkokuryerlik edən şəxsdən 5 kiloqram marixuana aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 12:20

Adil Kərimli: İxtisasını yaxşı bilməyən müəllimlər var

Bu gün, 12:15

Bayramlarda Bakı metrosu gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq

Bu gün, 12:01
