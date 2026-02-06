 Azercell-dən xüsusi “Samsung” kampaniyası! | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Azercell-dən xüsusi “Samsung” kampaniyası!

14:31 - Bu gün
Azercell-dən xüsusi “Samsung” kampaniyası!

Lider mobil operator gənclərə özəl kampaniyaya start verib.

Kampaniya çərçivəsində “Samsung Galaxy A17” və “Samsung Galaxy A56” smartfonlarından birini alan müştərilər “DigiMax 5GB” və ya “DigiMax 10GB” tariflərindən 3 ay müddətinə 50% endirimlə yararlana biləcəklər.

Qeyd edək ki, “DigiMax 5GB” tarifi müştərilərə 5GB internet, ölkədaxili zənglər üçün 300 dəqiqə, “WhatsApp” üzərindən yazışmalar üçün 1GB internet və 150 SMS təqdim edir. “DigiMax 10GB” tarifi isə 10GB internet, ölkədaxili zənglər üçün 600 dəqiqə, “WhatsApp” üçün 1GB internet, 300 SMS, eləcə də sosial media üçün 1GB internet təklif edir. Tarif paketləri avtomatik olaraq hər 28 gündən bir yenilənir.

Kampaniya 01.03.2026 tarixinədək Azercell-in rəsmi satış və xidmət mərkəzlərində keçərlidir.

Daha ətraflı məlumat üçün: https://www.azercell.com/az/personal/campaigns/special-offers/gencler-gunu-2026.html

Reklam hüququnda

Paylaş:
64

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev İranın müdafiə nazirini qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

Mətbuat Şurasından “İdrak” liseyindəki hadisə ilə bağlı media nümayəndələrinə ÇAĞIRIŞ

Cəmiyyət

“İdrak” liseyində güllələnən müəllimin vəziyyəti açıqladı

Cəmiyyət

Müəllimin xəsarət alması faktı ilə bağlı araşdırma aparılır - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Mətbuat Şurasından “İdrak” liseyindəki hadisə ilə bağlı media nümayəndələrinə ÇAĞIRIŞ

Sumqayıtda zavod ərazisində yanğın-taktiki təlimi keçirilib - VİDEO

Azercell-dən xüsusi “Samsung” kampaniyası!

Azərbaycanda ötən ay vətəndaşlara geri qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

Redaktorun seçimi

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Sizin üçün xəbərlər

İranda baş verən hadisələrdə ölənlərin sayı artdı

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

İki ildə Azərbaycanda icra olunan açıq ürək əməliyyatlarının sayı açıqlanıb

Milli Məclisdə ABŞ nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

Son xəbərlər

Mətbuat Şurasından “İdrak” liseyindəki hadisə ilə bağlı media nümayəndələrinə ÇAĞIRIŞ

Bu gün, 14:56

Sumqayıtda zavod ərazisində yanğın-taktiki təlimi keçirilib - VİDEO

Bu gün, 14:39

Azercell-dən xüsusi “Samsung” kampaniyası!

Bu gün, 14:31

Ermənistan parlamentinin sədri Robert Koçaryanı məhkəməyə verib

Bu gün, 14:16

Pakistanın paytaxtında məsciddə partlayış baş verib

Bu gün, 13:59

Azərbaycanda ötən ay vətəndaşlara geri qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

Bu gün, 13:25

Kamaləddin Qafarov: Ölkəmizin xarici siyasəti qlobal sülh və əməkdaşlığa real töhfələr verir

Bu gün, 13:00

Şənbə gününün havası açıqlandı

Bu gün, 12:35

Ölkədə quş qripi və Nyukasl xəstəliyinə yoluxma halı aşkarlanmayıb

Bu gün, 12:24

Prezident: Azərbaycan bölgədə yaranmış vəziyyətdən narahatdır

Bu gün, 12:19

ETX bank və dövlət sektorlarına qarşı fişinq cəhdini müəyyən edib

Bu gün, 12:16

Prezident İlham Əliyev İranın müdafiə nazirini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 12:11

İşğaldan azad olunmuş ərazilərə müntəzəm avtobus reysləri ilə səfər edənlərin sayı açıqlandı

Bu gün, 11:55

Masqatda ABŞ–İran danışıqları keçirilir

Bu gün, 11:50

FHN yaşayış kompleksində şərti yanğın təlimi keçirib - VİDEO

Bu gün, 11:36

“İdrak” liseyində güllələnən müəllimin vəziyyəti açıqladı

Bu gün, 11:13

Müəllimin xəsarət alması faktı ilə bağlı araşdırma aparılır - YENİLƏNİB

Bu gün, 11:11

Bakıda 540 qram çəkidə dünyaya gələn körpə xilas edilib

Bu gün, 11:00

XİN: Azərbaycan dövləti və xalqı hər zaman Türkiyənin yanındadır

Bu gün, 10:54

Bakıda liseydə silahlı insident olub

Bu gün, 10:30
Bütün xəbərlər