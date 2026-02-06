Azercell-dən xüsusi “Samsung” kampaniyası!
Lider mobil operator gənclərə özəl kampaniyaya start verib.
Kampaniya çərçivəsində “Samsung Galaxy A17” və “Samsung Galaxy A56” smartfonlarından birini alan müştərilər “DigiMax 5GB” və ya “DigiMax 10GB” tariflərindən 3 ay müddətinə 50% endirimlə yararlana biləcəklər.
Qeyd edək ki, “DigiMax 5GB” tarifi müştərilərə 5GB internet, ölkədaxili zənglər üçün 300 dəqiqə, “WhatsApp” üzərindən yazışmalar üçün 1GB internet və 150 SMS təqdim edir. “DigiMax 10GB” tarifi isə 10GB internet, ölkədaxili zənglər üçün 600 dəqiqə, “WhatsApp” üçün 1GB internet, 300 SMS, eləcə də sosial media üçün 1GB internet təklif edir. Tarif paketləri avtomatik olaraq hər 28 gündən bir yenilənir.
Kampaniya 01.03.2026 tarixinədək Azercell-in rəsmi satış və xidmət mərkəzlərində keçərlidir.
Daha ətraflı məlumat üçün: https://www.azercell.com/az/personal/campaigns/special-offers/gencler-gunu-2026.html
Reklam hüququnda