ADY sərnişindaşımanı 20% artırıb - RƏQƏMLƏR
Bu ilin yanvar ayında "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin (ADY) ölkədaxili marşrutlar və Abşeron dairəvi dəmir yolu ilə ümumulikdə 856 min 201 sərnişin daşınıb.
1news.az ADY-yə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin yanvar ayı ilə müqayisədə 20 % çoxdur.
Təkcə, bu ilin yanvar ayında ölkədaxili 47 min 859 min sərnişin daşınıb ki, bu, 2025-ci ilin yanvar ayına nisbətən 21 % çoxdur.
Bu ilin ilk ayında Abşeron dairəvi dəmir yolu ilə isə 808 min 342 sərnişin daşınıb ki, bu da illik müqayisədə 20 % çoxdur.
