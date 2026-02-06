 ADY sərnişindaşımanı 20% artırıb - RƏQƏMLƏR | 1news.az | Xəbərlər
ADY sərnişindaşımanı 20% artırıb - RƏQƏMLƏR

Qafar Ağayev17:48 - Bu gün
Bu ilin yanvar ayında "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin (ADY) ölkədaxili marşrutlar və Abşeron dairəvi dəmir yolu ilə ümumulikdə 856 min 201 sərnişin daşınıb.

1news.az ADY-yə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin yanvar ayı ilə müqayisədə 20 % çoxdur.

Təkcə, bu ilin yanvar ayında ölkədaxili 47 min 859 min sərnişin daşınıb ki, bu, 2025-ci ilin yanvar ayına nisbətən 21 % çoxdur.

Bu ilin ilk ayında Abşeron dairəvi dəmir yolu ilə isə 808 min 342 sərnişin daşınıb ki, bu da illik müqayisədə 20 % çoxdur.

