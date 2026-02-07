“İdrak” liseyində silahlı insident nəticəsində güllələnən müəllimin atası danışıb
“İdrak” liseyində silahlı insident nəticəsində güllələnən müəllim Şəhla Kamilovanın atası Fəqani Kamilov danışıb.
1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, o, AzTV-yə qızının əməliyyatdan sonrakı durumu haqda məlumat verib.
“Bədənində, boynunda 16 qırma var idi. İndi yaxşıdır. Palataya köçürüləcək. Demək istəyirəm ki, bildi, bilmədi, sosial şəbəkədə nə gəldi yazırlar. Prokurorluq rəsmi açıqlama verər”, - ata bildirib.
170