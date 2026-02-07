 Yol Polisi sürücülərə müraciət edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Yol Polisi sürücülərə müraciət edib

10:05 - Bu gün
Yol Polisi sürücülərə müraciət edib

Uzun məsafəli səfərlər zamanı sürücülərin fasilələr verməsi, avtomobilin texniki vəziyyətini əvvəlcədən yoxlaması və yol şəraitinə uyğun hərəkət etməsi vacibdir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin (BDYPİ) həftəsonu səfərə çıxan sürücülərə müraciətində bildirilib.

Qeyd olunub ki, həftəsonları ölkə əhəmiyyətli avtomobil yollarında nəqliyyat vasitələrinin sayının əhəmiyyətli dərəcədə artması yol hərəkəti təhlükəsizliyinə xüsusi diqqət tələb edir:

"İstirahət günlərində şəhərdənkənar istiqamətlərə, turizm və istirahət zonalarına yönələn intensiv hərəkət axını fonunda baş verən yol-nəqliyyat hadisələri əksər hallarda sürücülərin tələskənliyi, diqqətsizliyi və yol şəraitini düzgün qiymətləndirməməsi ilə bağlı olur. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi tərəfindən həftəsonları respublikanın avtomobil yollarında nəzarət-profilaktik tədbirlər gücləndirilsə də, təhlükəsizliyin təmin edilməsi yalnız inzibati nəzarətlə məhdudlaşmır. Yollarda təhlükəsiz mühitin formalaşması ilk növbədə hər bir sürücünün şəxsi məsuliyyətindən, sükan arxasında nümayiş etdirdiyi davranışdan asılıdır".

Müraciətdə vurğulanıb ki, texniki cəhətdən nasaz nəqliyyat vasitəsi ilə yola çıxmaq, yorğun və yuxusuz halda avtomobil idarə etmək, ara məsafəsini gözləməmək, sürət həddini aşmaq, ötmə və manevr qaydalarını pozmaq yol-nəqliyyat hadisəsi riskini dəfələrlə artırır və bir çox hallarda ağır nəticələrə səbəb olur.

Paylaş:
142

Aktual

Cəmiyyət

Güllələnən müəllimin vəziyyəti açıqlanıb

Cəmiyyət

Şəmkirdə 68 yaşlı qadının qəsdən öldürüldüyü məlum olub - BİRGƏ MƏLUMAT

Cəmiyyət

Baş prokurordan yeni təyinat

Cəmiyyət

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Cəmiyyət

Şəmkirdə 68 yaşlı qadının qəsdən öldürüldüyü məlum olub - BİRGƏ MƏLUMAT

Baş prokurordan yeni təyinat

17 yaşlı qız qızdırmadan dünyasını dəyişib

Bakıda bacı-qardaş dəm qazından boğularaq ölüb

Redaktorun seçimi

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Sizin üçün xəbərlər

Saxta kredit təklifləri ilə milyonluq dələduzluğun qarşısı alındı - VİDEO

PAŞA Holding-in təşkilatçılığı ilə Bakıda regional “LEGIS Hüquq Forum”u keçirilir - FOTO

Gəncədə fəhlələr qaynaq işi görərkən partlayış olub, xəsarət alanlar var

Bakıda mənzildə meyit tapılıb

Son xəbərlər

Şəmkirdə 68 yaşlı qadının qəsdən öldürüldüyü məlum olub - BİRGƏ MƏLUMAT

Bu gün, 15:42

Baş prokurordan yeni təyinat

Bu gün, 15:08

17 yaşlı qız qızdırmadan dünyasını dəyişib

Bu gün, 14:47

Bakıda bacı-qardaş dəm qazından boğularaq ölüb

Bu gün, 14:13

Nəsimidə 3 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 13:44

Güllələnən müəllimin vəziyyəti açıqlanıb

Bu gün, 13:13

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:56

Azərbaycan və Pakistan XİN başçıları İslamabaddakı partlayışdan sonrakı vəziyyəti müzakirə ediblər

Bu gün, 12:29

Siyəzəndə keçmiş qadın məhkumdan 6 kiloqram narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 12:03

Füzulidə qanunsuz tikili sökülüb - VİDEO

Bu gün, 11:29

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüşün qiyməti yenidən artıb

Bu gün, 11:05

At ətini mal əti adı ilə satmaq istəyənlər saxlanıldı

Bu gün, 10:59

Salyanda 86 yaşlı kişi itkin düşüb

Bu gün, 10:33

Cəlilabadda narkotikin təsiri altında avtomobili idarə edən şəxs həbs edildi

Bu gün, 10:26

Yol Polisi sürücülərə müraciət edib

Bu gün, 10:05

Bakının yaşıllıqlara 25 680 manat məbləğində ziyan dəydiyi müəyyən edilib

06 / 02 / 2026, 17:55

ADY sərnişindaşımanı 20% artırıb - RƏQƏMLƏR

06 / 02 / 2026, 17:48

İlham Əliyevin Əbu-Dabidə verdiyi mesaj: Sülh, etimad və humanist dəyrlər - ŞƏRH

06 / 02 / 2026, 17:30

Azərbaycanın turizm imkanları Türkiyədə keçirilən beynəlxalq sərgidə təqdim olunur

06 / 02 / 2026, 17:22

Dövlət-özəl tərəfdaşlığının iqtisadi inkişafda rolu

06 / 02 / 2026, 17:12
Bütün xəbərlər