 Cəlilabadda narkotikin təsiri altında avtomobili idarə edən şəxs həbs edildi | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Cəlilabadda narkotikin təsiri altında avtomobili idarə edən şəxs həbs edildi

10:26 - Bu gün
Cəlilabadda narkotikin təsiri altında avtomobili idarə edən şəxs həbs edildi

Cəlilabad rayonu ərazisində "Vaz 2106" markalı avtomobilin sürücüsü yol hərəkəti qaydasını pozduğu üçün yol polisi əməkdaşları tərəfindən ona “saxla” işarəsi verilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) məlumat yayıb.

Bildirilir ki, yoxlama zamanı nəqliyyat vasitəsini sürücülük hüququ olmadan idarə edən Zamiq Səfərovun narkotik vasitədən istifadə etməsinə də şübhələr yarandığından onun tibbi müayinədən keçməsi təmin edilib.

Nəticədə həmin şəxsin psixotrop maddə metamfetamin və marixuana istifadə etdiyi müəyyənləşib.

Məhkəmənin qərarı ilə Z.Səfərov 15 gün müddətinə inzibati həbs olunub.

Paylaş:
137

Aktual

Cəmiyyət

Güllələnən müəllimin vəziyyəti açıqlanıb

Cəmiyyət

Şəmkirdə 68 yaşlı qadının qəsdən öldürüldüyü məlum olub - BİRGƏ MƏLUMAT

Cəmiyyət

Baş prokurordan yeni təyinat

Cəmiyyət

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Cəmiyyət

Şəmkirdə 68 yaşlı qadının qəsdən öldürüldüyü məlum olub - BİRGƏ MƏLUMAT

Baş prokurordan yeni təyinat

17 yaşlı qız qızdırmadan dünyasını dəyişib

Bakıda bacı-qardaş dəm qazından boğularaq ölüb

Redaktorun seçimi

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Sizin üçün xəbərlər

Abşerona prokuror təyin olundu

“İdrak” liseyində güllələnən müəllim əməliyyatdan çıxıb, vəziyyəti açıqlandı - YENİLƏNİB

Ukrayna “Flaminqo” raketləri ilə “Oreşkin” raketlərinin buraxıldığı poliqonu vurub

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

Son xəbərlər

Şəmkirdə 68 yaşlı qadının qəsdən öldürüldüyü məlum olub - BİRGƏ MƏLUMAT

Bu gün, 15:42

Baş prokurordan yeni təyinat

Bu gün, 15:08

17 yaşlı qız qızdırmadan dünyasını dəyişib

Bu gün, 14:47

Bakıda bacı-qardaş dəm qazından boğularaq ölüb

Bu gün, 14:13

Nəsimidə 3 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 13:44

Güllələnən müəllimin vəziyyəti açıqlanıb

Bu gün, 13:13

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:56

Azərbaycan və Pakistan XİN başçıları İslamabaddakı partlayışdan sonrakı vəziyyəti müzakirə ediblər

Bu gün, 12:29

Siyəzəndə keçmiş qadın məhkumdan 6 kiloqram narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 12:03

Füzulidə qanunsuz tikili sökülüb - VİDEO

Bu gün, 11:29

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüşün qiyməti yenidən artıb

Bu gün, 11:05

At ətini mal əti adı ilə satmaq istəyənlər saxlanıldı

Bu gün, 10:59

Salyanda 86 yaşlı kişi itkin düşüb

Bu gün, 10:33

Cəlilabadda narkotikin təsiri altında avtomobili idarə edən şəxs həbs edildi

Bu gün, 10:26

Yol Polisi sürücülərə müraciət edib

Bu gün, 10:05

Bakının yaşıllıqlara 25 680 manat məbləğində ziyan dəydiyi müəyyən edilib

06 / 02 / 2026, 17:55

ADY sərnişindaşımanı 20% artırıb - RƏQƏMLƏR

06 / 02 / 2026, 17:48

İlham Əliyevin Əbu-Dabidə verdiyi mesaj: Sülh, etimad və humanist dəyrlər - ŞƏRH

06 / 02 / 2026, 17:30

Azərbaycanın turizm imkanları Türkiyədə keçirilən beynəlxalq sərgidə təqdim olunur

06 / 02 / 2026, 17:22

Dövlət-özəl tərəfdaşlığının iqtisadi inkişafda rolu

06 / 02 / 2026, 17:12
Bütün xəbərlər