 Salyanda 86 yaşlı kişi itkin düşüb
Salyanda 86 yaşlı kişi itkin düşüb

10:33 - Bu gün
Salyan sakini itkin düşüb.

1news.az xəbər verir ki, Salyan rayon sakini, 1940-cı il təvəllüdlü Nəsirov Rafayət İxtiyar oğlu yanvarın 31-də yaşadığı evdən çıxaraq bir daha geri qayıtmayıb.

İtkin düşən şəxs 165 sm uzunluqda, ağ saçlı və arıq bədən quruluşludur.

Şəkildə gördüyünüz şəxsi tanıyanlardan və barəsində məlumatı olanlardan DİN-in “102 Zəng Mərkəzi” Xidmətinə və ya Salyan Rayon Polis Şöbəsinə (021 254 07 85, 070 560 55 44) məlumat vermələri xahiş olunur.

