 Cənubi Koreyada hərbi helikopter qəzaya uğrayıb, ölənlər var | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Dünya

Cənubi Koreyada hərbi helikopter qəzaya uğrayıb, ölənlər var

Qafar Ağayev10:19 - Bu gün
Cənubi Koreyada hərbi helikopter qəzaya uğrayıb, ölənlər var

Cənubi Koreyanın Gyeonggi əyalətində hərbi helikopter qəzaya uğrayıb, 2 nəfər ölüb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Yonhap agentliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, Gyeonggi əyalətində “AH-1S Cobra” tipli hərbi helikopter fövqəladə eniş prosedurları üzrə təlim uçuşu həyata keçirmək üçün havaya qalxıb.

Helikopter təlim zamanı paytaxt Seul yaxınlığındakı Gapyeong şəhərində qəzaya uğrayıb.

Səlahiyyətli şəxslərin məlumatına görə, helikopterdə olan iki hərbçi xəstəxanaya çatdırılsa da, onların həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qəza zamanı yanğın və ya partlayış baş verməyib.

Hazırda hadisənin dəqiq səbəbləri araşdırılır.

Paylaş:
244

Aktual

Rəsmi

Emoməli Rəhmon Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Mədəniyyət

Elza İbrahimovanın adı bu məktəbə verilib

Mədəniyyət

Bu məktəbə Fikrət Qocanın adı verilib - QƏRAR

Rəsmi

İlham Əliyev Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısını vəzifəsindən azad edib - Sərəncam

Dünya

Cənubi Koreyada hərbi helikopter qəzaya uğrayıb, ölənlər var

Burhanettin Duran: “Əsrin fəlakəti” xalqımızın həmrəyliyini, yenidən qurmaq əzmini ortaya qoydu

Türkiyədə dəhşətli zəlzələnin ildönümdə yenə zəlzələ baş verib

Ermənistan parlamentinin sədri Robert Koçaryanı məhkəməyə verib

Redaktorun seçimi

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Sizin üçün xəbərlər

Türkiyədə dəhşətli zəlzələnin ildönümdə yenə zəlzələ baş verib

Ermənistan parlamentinin sədri Robert Koçaryanı məhkəməyə verib

Türkiyə 2025-ci il üzrə turizm nəticələrini açıqlayıb

Pakistanın paytaxtında məsciddə partlayış baş verib

Son xəbərlər

Azərbaycan, Özbəkistan və Gürcüstan arasında Orta Dəhlizin inkişafı üzrə əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub

Bu gün, 17:08

FHN qeyri-sabit hava ilə əlaqədar əhaliyə müraciət etdi

Bu gün, 16:49

ABŞ Ticarət Palatasının Azərbaycana biznes missiyası çərçivəsində dəyirmi masa keçirilib

Bu gün, 16:28

Elza İbrahimovanın adı bu məktəbə verilib

Bu gün, 16:25

Bu məktəbə Fikrət Qocanın adı verilib - QƏRAR

Bu gün, 16:19

Naxçıvana yeni Baş nazir təyin olundu - FOTO

Bu gün, 15:58

Bakıda 7600 ailənin içməli su təchizatı yaxşılaşdırılır

Bu gün, 15:54

Qar yağacaq, temperatur 8 dərəcə enəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:37

Emoməli Rəhmon Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 15:33

Daxili İşlər Nazirliyi qadın namizədlərin xidmətə qəbulu ilə bağlı müsabiqə elan edib

Bu gün, 15:06

İlham Əliyev Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısını vəzifəsindən azad edib - Sərəncam

Bu gün, 14:41

Samuxda evdə 26 yaşlı oğlanın meyiti tapılıb

Bu gün, 14:39

Azərbaycan məhsulları Çində keçirilən premium məhsullar sərgisində nümayiş olunur - FOTO

Bu gün, 14:07

Qanunsuz ayrılan bələdiyyə torpaqlarının sahəsi məlum oldu

Bu gün, 14:01

Ötən il əvvəlki illə müqayisədə yanğınların sayında azalmanın qeydə alınıb - VİDEO

Bu gün, 13:45

İlham Əliyev ABŞ Prezidenti ilə bir neçə dəfə görüşməsini ikitərəfli münasibətlərin tarixində ilk nümunə adlandırıb

Bu gün, 13:41

Prezident ABŞ-ın Əsas Amerika Yəhudi Təşkilatlarının Prezidentləri Konfransının nümayəndə heyətini qəbul edib

Bu gün, 13:27

Bakıya qar yağacaq - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 13:12

Qusarda “Ay İşığı” restoranında normativ tələblər pozulub

Bu gün, 12:59

İrandan Azərbaycana 10 kq-a yaxın narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 12:45
Bütün xəbərlər