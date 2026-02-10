 ABŞ-də təyyarə avtomobillərlə toqquşdu, yaralılar var - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Dünya

ABŞ-də təyyarə avtomobillərlə toqquşdu, yaralılar var - VİDEO

13:41 - Bu gün
ABŞ-də təyyarə avtomobillərlə toqquşdu, yaralılar var - VİDEO

ABŞ-ın Corciya ştatının Gainesville şəhərində mexaniki nasazlıq yaşayan təyyarə işlək yola məcburi eniş edib və 3 avtomobilə çırpılıb.

1news.az xəbər verir ki, hadisə “Hawker Beechcraft BE-36” tipli tək mühərrikli kiçik təyyarə ilə baş verib. Məcburi eniş zamanı təyyarə hərəkətin intensiv olduğu yolda 3 nəqliyyat vasitəsinə çırpılıb.

Qəza nəticəsində iki avtomobilin sürücüsü yüngül xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisədən sonra yol nəqliyyatın hərəkəti üçün müvəqqəti bağlanıb və ərazidə uzun tıxac yaranıb.

ABŞ-ın Milli Nəqliyyat Təhlükəsizliyi Şurasının (NTSB) açıqlamasına görə, insident təyyarə Lee Gilmer Memorial Hava Limanından Cherokee County Regional Hava Limanına doğru hərəkətdə olarkən baş verib.

Məlumata əsasən, qalxışdan qısa müddət sonra pilot mühərrikdə nasazlıq aşkarlayıb və Gainesville hava limanına geri dönərək eniş etməyə qərar verib. Lakin təyyarənin hava limanına çatmaq üçün kifayət qədər gücü olmadığından pilot avtomobil yoluna məcburi eniş edib və nəticədə 3 avtomobilə çırpılıb.

Paylaş:
100

Aktual

Siyasət

ABŞ-nin Vitse-prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

Siyasət

Ramiz Mehdiyevin ev dustaqlığının müddəti uzadılıb

Rəsmi

Rəşad İsmayılov ekologiya və təbii sərvətlər naziri təyin edilib

Rəsmi

Azər Mursaqulov Statistika Komitəsinin sədri təyin edilib

Dünya

ABŞ-də təyyarə avtomobillərlə toqquşdu, yaralılar var - VİDEO

ABŞ vitse-prezidentinin Ermənistana səfəri başlayıb

Cənubi Koreyada hərbi helikopter qəzaya uğrayıb, ölənlər var

Burhanettin Duran: “Əsrin fəlakəti” xalqımızın həmrəyliyini, yenidən qurmaq əzmini ortaya qoydu

Redaktorun seçimi

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

Sizin üçün xəbərlər

Uitkoff: Ukrayna və Rusiya 314 hərbi əsirin mübadiləsinə razılaşdı

ABŞ–İran danışıqları fevralın 6-da Oman paytaxtı Masqatda keçiriləcək

Burhanettin Duran: “Əsrin fəlakəti” xalqımızın həmrəyliyini, yenidən qurmaq əzmini ortaya qoydu

Türkiyədə dəhşətli zəlzələnin ildönümdə yenə zəlzələ baş verib

Son xəbərlər

206 nömrəli marşrut üzrə müasir avtobuslar sərnişinlərə xidmət göstərəcək

Bu gün, 17:54

Sədr müavini vəzifələrinə 3 yeni təyinat

Bu gün, 17:46

ABŞ-nin Vitse-prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 17:44

Ramiz Mehdiyevin ev dustaqlığının müddəti uzadılıb

Bu gün, 17:23

Dubay rekord sayda turist qəbul edib - FOTO

Bu gün, 17:07

“Qarabağ” “Şamaxı”ya qalib gəldi

Bu gün, 16:56

Mətbuat Şurası: Qida və pərakəndə sektorla bağlı iddialar ciddi faktlara söykənməlidir

Bu gün, 16:11

Xəz dəri məmulatlarının qanunsuz yolla ölkə ərazisinə gətirilməsi cəhdinin qarşısını alıb

Bu gün, 16:10

Azərbaycan, Gürcüstan, Özbəkistan və Türkmənistan Orta Dəhliz üzrə əməkdaşlığı genişləndirməkdə maraqlıdırlar - FOTO

Bu gün, 15:53

Azərbaycanla İordaniya arsında gömrük sahəsində əməkdaşlıq sazişi təsdiqlənib

Bu gün, 15:46

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Bu gün, 15:36

Rəşad İsmayılov ekologiya və təbii sərvətlər naziri təyin edilib

Bu gün, 15:32

AZAL bayramlarla əlaqədar Naxçıvana səfərləri əvvəlcədən planlaşdırmağı tövsiyə edir

Bu gün, 15:14

2025-də gəmilərlə 130 min kubmetrdən çox dibdərinləşdirmə işi həyata keçirilib

Bu gün, 15:13

ADY Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin etdi

Bu gün, 15:09

Carlsberg Azerbaijan 2025-ci ili yüksək göstəricilərlə başa vurub - FOTO

Bu gün, 14:49

Statistika Komitəsinə sədr təyin olunan Azər Mursaqulov kimdir? - DOSYE

Bu gün, 14:49

Lənkəranda üçuşaqlı ana üçəm dünyaya gətirib

Bu gün, 14:26

Azər Mursaqulov Statistika Komitəsinin sədri təyin edilib

Bu gün, 14:17

Fəzail Ağamalı dəfn olundu - FOTO

Bu gün, 13:49
Bütün xəbərlər