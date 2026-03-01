Tehranda partlayış səsləri eşidilib
Tehranda partlayış səsləri eşidilib.
1news.az xəbər verir ki, məlumatı “Mehr” xəbər agentliyi yayıb.
Qeyd edək ki, ABŞ və İsrailin fevralın 28-də İrana qarşı başladığı hərbi əməliyyatlar nəticəsində respublikanın bir sıra şəhərlərinə hava zərbələri endirilib. İran isə cavab olaraq İsrail ərazisinə raket zərbələri həyata keçirib. Bundan əlavə, İran qüvvələrinin ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum etdiyi bildirilir.
Məlumata görə, hücumlar zamanı İranın Ali rəhbəri Əli Xamenei və bir neçə rəsmi şəxs həlak olub. Ölkədə matəm elan edilib, paytaxt Tehran da daxil olmaqla bir sıra şəhərlərdə vətəndaşlar küçələrə çıxaraq həlak olanların xatirəsini yad edirlər.
Belə bir həssas məqamda Tehranda partlayışların baş verməsi itkilərlə bağlı narahatlığı artırır. Hadisə nəticəsində ölən və yaralananların olub-olmaması barədə isə hələlik rəsmi məlumat açıqlanmayıb.
Yaxın Şərqdə gərginliyin artması fonunda