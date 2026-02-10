Dubay rekord sayda turist qəbul edib - FOTO
Dubay İqtisadiyyat və Turizm Departamentinin (DET) məlumatına görə, 2025-ci ildə Dubay 19,59 milyon xarici turist qəbul edib ki, bu da əvvəlki illə (18,72 milyon) müqayisədə 5% çoxdur.
Beləliklə, Dubay ardıcıl üçüncü ildir ki, turizm axını üzrə tarixi maksimum göstərici qeydə alır. İlin kulminasiyası dekabr ayına təsadüf edib: ilk dəfə olaraq bir təqvim ayı ərzində şəhər 2 milyondan çox qonaq qəbul edib və bununla da 2026-cı ildə turizmin artımı üçün möhkəm zəmin formalaşdırıb.
1news.az xəbər verir ki, DET-in tərkibinə daxil olan Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing-in (Visit Dubai) baş icraçı direktoru İssam Kazim bildirib: “Beynəlxalq turizm axını üzrə rekord göstəricilər Dubaya qlobal etimadın yüksək səviyyəsini və D33 İqtisadi Gündəliyi çərçivəsində həyata keçirilən siyasətin effektivliyini təsdiqləyir. Bu nəticələr uzaqgörən liderlik və şəhərin davamlı inkişafının əsasını təşkil edən dövlət və özəl sektorun səmərəli əməkdaşlığı sayəsində mümkün olub”.
DET-in yekun məlumatlarına əsasən, 2025-ci ildə Dubaya gələn beynəlxalq turistlərin 26%-i Fars Körfəzi (GCC) və Yaxın Şərq və Şimali Afrika (MENA) regionlarının payına düşüb. Belə ki, GCC ölkələrindən 2,99 milyon turist (15%), MENA ölkələrindən isə 2,17 milyon qonaq (11%) əmirliyə səfər edib. Ən böyük turist mənbəyi yenə də Qərbi Avropa olub: 2025-ci ildə region 4,10 milyon səfər (21%) təmin edib (2024-cü ildə 3,74 milyon). Əhəmiyyətli töhfə verən digər bazarlar isə MDB və Şərqi Avropa (2,89 milyon; 15%), Cənubi Asiya (2,89 milyon; 15%), Şimal-Şərqi və Cənub-Şərqi Asiya (1,85 milyon; 9%), Amerika qitəsi (1,40 milyon; 7%), Afrika (897 min; 5%) və Avstralaziya (401 min; 2%) olub.
Turizm və mehmanxana sektoru əmirliyin iqtisadi artımının əsas drayverləri olaraq qalır, ÜDM-ə mühüm töhfə verir və iqtisadiyyatın 2033-cü ilə qədər ikiqat artırılmasını hədəfləyən D33 İqtisadi Gündəliyinin məqsədlərini dəstəkləyir.
DET-in məlumatına görə, 2025-ci ildə Dubay hotellərində orta doluluq səviyyəsi 80,7% təşkil edib (ötən il 78,2%).
2025-ci ildə Dubay əlçatan turizm, davamlı inkişaf və təhlükəsizlik prinsiplərinə sadiqliyini təsdiqləyən bir sıra nüfuzlu beynəlxalq mükafatlara layiq görülüb. Əsas nailiyyətlərdən biri şəhərin aprel ayında Şərq yarımkürəsində ilk dəfə Certified Autism Destination™ statusu alması olub. Bundan əlavə, Numbeo şirkətinin Safety Index by City reytinqinə əsasən Dubay dünyanın ən təhlükəsiz şəhərləri sırasında ilk onluğa daxil edilib, həmçinin InsureMyTrip sığorta şirkətinin araşdırmasına görə qadınların tək səyahəti üçün ən yaxşı istiqamət seçilib. 62 şəhərin təhlili çərçivəsində Dubay şəxsi təhlükəsizlik və gecə vaxtı gəzinti təhlükəsizliyi üzrə ən yüksək qiymətləri alıb.
2025-ci ildə Dubay Beynəlxalq Hava Limanı (DXB) Airports Council International-ın məlumatına əsasən, beynəlxalq sərnişin axını üzrə ardıcıl on birinci dəfə dünyanın ən yüklü hava limanı statusunu qoruyub saxlayıb.
Dubayın flaqman tədbirləri - Dubai Shopping Festival, Dubai Summer Surprises və Dubai Fitness Challenge - 2025-ci ildə beynəlxalq turizm axınına əhəmiyyətli töhfə verib. Xüsusilə Dubai Fitness Challenge rekord nəticə göstərərək 3 milyondan çox iştirakçı toplayıb (ötən il 2,7 milyon).