“LIU JO” və “Coccinelle” brendlərinin yeni mağazaları “Port Baku”da - FOTO - VİDEO

Cəmiyyət

15:11 - Bu gün
Bakıda İtaliyanın “LIU JO” və “Coccinelle” brendlərinin yeni mağazalarının açılışı olub.

Mağazalar “Port Baku” AVM-in 2-ci mərtəbəsində yerləşir.

Hər iki brend ildən-ilə özünün uğurlu dəb tarixini yaradıb, kifayət qədər qısa müddət ərzində dünya üzrə geniş mağaza şəbəkəsinə malik premium keyfiyyətli İtaliya dəb brendləri kimi beynəlxalq bazarda, o cümlədən çox məşhur olduğu Azərbaycanda özünə yer qazanıblar.

Siz burada istənilən zövqə uyğun geyimlər, aksessuarlar, çantalar və s. tapa bilərsiniz.
Qeyd edək ki, “LIU JO” və “Coccinelle” brendləri “MyBrands” mağazalar şəbəkəsinə daxildir.

Bu instaqram səhifələrini izləyərək yeniliklərdən xəbər tuta bilərsiniz: @mybrands.az , @lj_baku, @coccinelle_baku

Reklam hüququnda

