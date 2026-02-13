 Kamaləddin Qafarov: Rəqəmsallaşma ölkənin inkişaf modelinin əsas dayağıdır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Kamaləddin Qafarov: Rəqəmsallaşma ölkənin inkişaf modelinin əsas dayağıdır

12:22 - Bu gün
Kamaləddin Qafarov: Rəqəmsallaşma ölkənin inkişaf modelinin əsas dayağıdır

“Müasir dünyada dövlətlərin real gücü artıq təkcə təbii resursların həcmi ilə deyil, bu resursların hansı texnoloji arxitektura üzərində idarə olunması ilə ölçülür”.

Bu sözləri mətbuata açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Kamaləddin Qafarov deyib.

O, qeyd edib ki, qlobal iqtisadiyyat sürətlə rəqəmsal müstəviyə keçid edir və bu keçiddə süni intellekt, böyük verilənlər bazaları və data mərkəzləri yeni inkişaf xəritəsini formalaşdıran əsas sütunlara çevrilir. “ Bu reallıq fonunda Azərbaycanın strateji seçimləri təsadüfi deyil, düşünülmüş və uzunmüddətli dövlət baxışına söykənir. Cənab Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası”na həsr olunmuş müşavirədə nümayiş etdirdiyi yanaşma onu göstərir ki, rəqəmsallaşma ölkə üçün texniki yenilənmə deyil, gələcək inkişaf modelinin əsas dayağı kimi qəbul edilir. Süni intellektin tətbiqi və data mərkəzlərinin qurulması artıq yalnız innovasiya məsələsi deyil, milli rəqabət qabiliyyətinin açar faktorudur. Bu yanaşma Azərbaycanın gələcək iqtisadi trayektoriyasını əvvəlcədən müəyyənləşdirən strateji qərar kimi dəyərləndirilməlidir.”

Millət vəkili Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın bu sahədə əsas üstünlüklərindən birinin qlobal maliyyə ekosisteminə dərin inteqrasiyasından ibarət olması barədə səsləndirdiyi fikirlərin önəmini xüsusi vurğulayıb: “Dünyanın ən böyük maliyyə resurslarını idarə edən fondlarla qurulmuş uzunmüddətli və etibarlı tərəfdaşlıq münasibətləri ölkəyə yalnız kapital axını deyil, həm də qabaqcıl idarəetmə təcrübəsi qazandırır. Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun illərdir bu təsisatlarla əməkdaşlıq etməsi ölkənin maliyyə etibarlılığının beynəlxalq səviyyədə qəbul edildiyini açıq şəkildə göstərir. Bu etimad mühiti isə rəqəmsal iqtisadiyyata yönələn investisiyalar üçün möhkəm zəmin yaradır. Cənab Prezident İlham Əliyevin vurğuladığı əsas məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, rəqəmsallaşma sahəsində aparıcı ölkə olan Amerika şirkətləri ilə qurulan əlaqələr artıq institusional çərçivəyə salınıb. ABŞ ilə imzalanmış Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası bu baxımdan yalnız siyasi sənəd deyil, həm də texnoloji əməkdaşlığın yol xəritəsidir. Bu sənəd data mərkəzləri, süni intellekt və rəqəmsal infrastruktur sahəsində Azərbaycanın qlobal texnoloji zəncirə birbaşa qoşulmasını təmin edir. Eyni zamanda, Avropa İttifaqına üzv ölkələrlə mövcud strateji tərəfdaşlıq mexanizmləri Azərbaycanın balanslaşdırılmış və çoxtərəfli yanaşmasını nümayiş etdirir. Texnoloji rəqabətdə fərqli sürətlər mövcud olsa da, Avropa şirkətləri ilə əməkdaşlıq rəqəmsal transformasiyanın institusional və normativ tərəflərinin möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynaya bilər. Bu isə Azərbaycanın texnologiya transferində yalnız bir mərkəzdən asılı qalmadığını göstərir. Qlobal maliyyə mərkəzləri ilə qurulmuş etibarlı əlaqələr, aparıcı texnoloji şirkətlərlə əməkdaşlıq və dövlət səviyyəsində müəyyən edilmiş aydın prioritetlər ölkəni regionda deyil, daha geniş miqyasda rəqəmsal cazibə mərkəzinə çevirmək potensialına malikdir”.

Paylaş:
79

Aktual

Siyasət

Azərbaycan nümayəndə heyəti dəyirmi masada iştirak üçün Ermənistandır - FOTO

İqtisadiyyat

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Rəsmi

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin əməkdaşları təltif ediliblər

Rəsmi

Dövlət Vergi Xidmətinin əməkdaşlarına ali xüsusi rütbələr verilib

Cəmiyyət

Bakıda NATO-nun Mobil Təlim Qrupunun kursu keçirilib

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Keçmiş səhvlər internetdə əbədi qalmalıdırmı? - Ali Məhkəmədən yeni hüquqi yanaşma

20 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Redaktorun seçimi

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Statistika Komitəsinə sədr təyin olunan Azər Mursaqulov kimdir? - DOSYE

Bakıda bacı-qardaş dəm qazından boğularaq ölüb

Yol Polisi sürücülərə müraciət edib

Bakıda şagirdin güllələdiyi müəllimə palataya köçürülüb

Son xəbərlər

Bakıda NATO-nun Mobil Təlim Qrupunun kursu keçirilib

Bu gün, 13:37

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 13:27

Keçmiş səhvlər internetdə əbədi qalmalıdırmı? - Ali Məhkəmədən yeni hüquqi yanaşma

Bu gün, 13:25

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bu gün, 13:08

Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə pensiyalar artımla ödənilib

Bu gün, 12:53

20 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:41

Kamaləddin Qafarov: Rəqəmsallaşma ölkənin inkişaf modelinin əsas dayağıdır

Bu gün, 12:22

Bələdiyyələrin büdcə gəlirləri artıb

Bu gün, 12:07

Ötən gün ölkə ərazisində 13 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunub

Bu gün, 11:44

Dövlət Miqrasiya Xidmətinə yanvarda ən çox nə ilə bağlı zəng edilib?

Bu gün, 11:30

Azərbaycan nümayəndə heyəti dəyirmi masada iştirak üçün Ermənistandır - FOTO

Bu gün, 11:09

Azərbaycandan Ukraynaya göndərilən generatorlar İrpen şəhərinə verilib

Bu gün, 10:30

Bu şəxslərin pensiyasına 300 faizlik əlavə edilir

Bu gün, 09:55

Azərbaycan neftinin qiyməti ucuzlaşıb

Bu gün, 09:47

Bakıda yanğın təhlükəli mebel sexinin fəaliyyəti dayandırılıb - FOTO

Bu gün, 09:36

Ötən ay TƏBİB-in Çağrı Mərkəzinə daxil olan zənglərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 09:25

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:22

Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

Bu gün, 09:17

Aeroport yolunda məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq - XƏRİTƏ

12 / 02 / 2026, 17:50

Ramiz Mehdiyevin Rusiyaya zəng edərək danışdığı qadının kimliyi məlum olub

12 / 02 / 2026, 17:45
Bütün xəbərlər