 Azərbaycan Prezidenti: Normallaşma prosesi uğurla irəliləyir
Azərbaycan Prezidenti: Normallaşma prosesi uğurla irəliləyir

11:08 - Bu gün
Mən bildiyimə görə, Ermənistan referendum keçirməyi planlaşdırır.

Bu olan kimi sülh sazişinin rəsmi imzalanmasına heç bir maneə qalmayacaq. Lakin yenə də vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycan üçün sülh əldə olunub.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Münxendə “France 24” telekanalının müxbirinə müsahibəsində deyib.

“Normallaşma prosesi uğurla irəliləyir və ümid edirəm ki, formal xarakter daşıyan bu hüquqi məsələlər tamamlanan kimi bizdə rəsmən sülh olacaq”, - deyə dövlətimizin başçısı bildirib.

