 İlham Əliyev “France 24”ə qanunsuz separatçı rejimin liderlərinə verilən cəzadan danışdı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Siyasət

İlham Əliyev “France 24”ə qanunsuz separatçı rejimin liderlərinə verilən cəzadan danışdı

11:19 - Bu gün
İlham Əliyev “France 24”ə qanunsuz separatçı rejimin liderlərinə verilən cəzadan danışdı

Onlar bizim ərazimizdə, Ermənistan da daxil olmaqla bütün beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınan suveren Azərbaycan dövlətinin ərazisində qanunsuz fəaliyyət göstərən separatçı rejimin liderləridir.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Münxendə “France 24” telekanalının müxbirinin hərbi məhkəmənin Qarabağ bölgəsinin 13 şəxsinə ağır həbs cəzaları, o cümlədən keçmiş liderinə ömürlük həbs cəzası verməsinə dair qərarı ilə bağlı suala cavabında bildirib.

“Bu insanlar uzun illər ərzində azərbaycanlılara və Azərbaycana qarşı törədilən bütün müharibə cinayətlərinin təşkilatçıları olublar və məsuliyyətə cəlb ediliblər. Onlar bizim həyata keçirdiyimiz hərbi əməliyyat nəticəsində Qarabağda saxlanılıb məsuliyyətə cəlb olunublar. Onlar vəkillərlə təmin ediliblər. Məhkəmə prosesi tamamilə şəffaf keçib. Onların cinayətləri şahid ifadələri, çoxsaylı ifadələrlə sübuta yetirilib, hər hansı qanun pozuntusundan söhbət gedə bilməz”, - deyə dövlətimizin başçısı əlavə edib.

Paylaş:
44

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Münxendə “France 24” telekanalına müsahibə verib - FOTO

Cəmiyyət

Azərbaycanın Hərbi Hava Qüvvələrinin yaranmasından 34 il ötür

Cəmiyyət

Yol polisi sürücülərə müraciət edib

Cəmiyyət

Ramiz Mehdiyev Akademiyanın həqiqi üzvlüyündən xaric ediləcək

Siyasət

Dövlət Başçısı: Bizə hər hansı ölkə, o cümlədən Fransa ilə heç bir problem lazım deyil

İlham Əliyev “France 24”ə qanunsuz separatçı rejimin liderlərinə verilən cəzadan danışdı

Azərbaycan Prezidenti: Normallaşma prosesi uğurla irəliləyir

İlham Əliyev: Biz daimi olacağına ümid etdiyimiz sülh dövrünə qədəm qoymuşuq

Redaktorun seçimi

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan və Pakistan XİN başçıları İslamabaddakı partlayışdan sonrakı vəziyyəti müzakirə ediblər

Ramiz Mehdiyevin ev dustaqlığının müddəti uzadılıb

Ceyhun Bayramov ABŞ Ticarət Palatasının nümayəndə heyəti ilə görüşüb

İlham Əliyev, Donald Trampla yanaşı, həm Türkiyə, həm də İsraillə yaxşı münasibətləri olan yeganə dünya lideridir

Son xəbərlər

Dövlət Başçısı: Bizə hər hansı ölkə, o cümlədən Fransa ilə heç bir problem lazım deyil

Bu gün, 12:00

Bu gün Azərbaycan Televiziyasının yaranmasından 70 il ötür

Bu gün, 11:43

İlham Əliyev “France 24”ə qanunsuz separatçı rejimin liderlərinə verilən cəzadan danışdı

Bu gün, 11:19

Azərbaycan Prezidenti: Normallaşma prosesi uğurla irəliləyir

Bu gün, 11:08

İlham Əliyev: Biz daimi olacağına ümid etdiyimiz sülh dövrünə qədəm qoymuşuq

Bu gün, 10:54

Ağcabədidə 7 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

Bu gün, 10:44

Azərbaycanın Hərbi Hava Qüvvələrinin yaranmasından 34 il ötür

Bu gün, 10:26

Aeroport şosesində nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət aradan qaldırılıb

Bu gün, 10:20

Yol polisi sürücülərə müraciət edib

Bu gün, 10:15

İlham Əliyev Münxendə “France 24” telekanalına müsahibə verib - FOTO

Bu gün, 09:59

Aeroport yolunda məhdudiyyətlə əlaqədar bəzi marşrutların hərəkət sxemləri müvəqqəti dəyişdiriləcək

13 / 02 / 2026, 17:53

Şuşanın qədim tarixə malik meydan və küçələri – şəhərsalma mədəniyyətinin nümunəsi

13 / 02 / 2026, 17:43

“Azerbaijan Poultry Company” ilə Xəzər Universiteti arasında əməkdaşlıq Memorandumu imzalanacaq - FOTO

13 / 02 / 2026, 17:38

Hərbi attaşelər HHQ-nin hərbi hissəsində olublar - VİDEO

13 / 02 / 2026, 17:33

İlham Əliyev Neçirvan Bərzanini Azərbaycana dəvət edib

13 / 02 / 2026, 17:19

Dövlət orqanlarında 17 vakant vəzifə daxili müsahibəyə çıxarılıb

13 / 02 / 2026, 17:18

Ramiz Mehdiyev Akademiyanın həqiqi üzvlüyündən xaric ediləcək

13 / 02 / 2026, 17:02

İlham Əliyev Münxendə İraq Kürdüstan Regionunun başçısı ilə görüşüb

13 / 02 / 2026, 16:53

AZAL-dan bayram tətili üçün seçimlər

13 / 02 / 2026, 16:47

“Təşəkkür edin ki, sizi reklam edirik” – Aleksandra Salamaxina: Brendlər plagiatı necə əsaslandırır?

13 / 02 / 2026, 16:38
Bütün xəbərlər