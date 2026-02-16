 AZAL Şımkent şəhərinə müntəzəm reyslərə başlayır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

AZAL Şımkent şəhərinə müntəzəm reyslərə başlayır

15:13 - Bu gün
AZAL Şımkent şəhərinə müntəzəm reyslərə başlayır

Azərbaycanın milli aviadaşıyıcısı AZAL iyun ayından etibarən Qazaxıstanın Şımkent şəhərinə uçuşlara başlayacaq.

1news.az AZAL-a istinadən xəbər verir ki, yeni istiqamət üzrə biletlər artıq satışdadır.

İlk reys 16 iyun 2026-cı il tarixində baş tutacaq. Aviaşirkətin uçuş cədvəlinə uyğun olaraq Bakı-Şımkent-Bakı reysləri:

6-27 iyun 2026-cı il tarixlərində həftədə iki dəfə — Bakıdan Şımkentə və əks istiqamətdə çərşənbə axşamı və şənbə günləri;

30 iyun 2026-cı il tarixindən etibarən isə həftədə üç dəfə olmaqla çərşənbə axşamı, cümə axşamı və şənbə günləri, əks istiqamətdə isə çərşənbə, cümə və bazar günləri həyata keçiriləcək.

Qeyd edək ki, AZAL-ın genişlənən marşrut şəbəkəsində Şımkent Qazaxıstanın sayca 4-cü şəhəridir. 2025-ci il ərzində aviaşirkət Almatı, Astana və Aktau şəhərlərinə 850-yə yaxın müntəzəm uçuş (gediş-gəliş) həyata keçirib.

Əhali sayına görə Qazaxıstanın üçüncü ən böyük şəhəri olan Şımkent zəngin mədəni irsi və müasirliyi ilə seçilir. Şəhər canlı küçələri, yaşıl parkları və qonaqpərvərliyi ilə turistləri cəlb edir.

Aviabiletləri rəsmi www.azal.az saytından, aviaşirkətin mobil tətbiqindən, həmçinin AZAL-ın kassalarından və akkreditə olunmuş agentliklərdən əldə edə bilərsiniz.

Paylaş:
26

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyevin Serbiyaya səfəri başa çatıb - FOTO

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Hadrut və Qırmızı bazar qəsəbələrinə çatıb - YENİLƏNİB

Rəsmi

Azərbaycan və Serbiya prezidentləri qeyri-rəsmi səhər yeməyində iştirak ediblər - FOTO

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev litvalı həmkarını təbrik edib

Cəmiyyət

Ombudsmandan skuterlərlə bağlı dövlət qurumlarına MÜRACİƏT

AZAL Şımkent şəhərinə müntəzəm reyslərə başlayır

TƏBİB icraçı direktoru Vüqar Qurbanov vəzifəsindən azad edilib - YENİLƏNİB

2026-2027-ci tədris ili üzrə Dövlət Proqramı çərçivəsində sənəd qəbulunun başlama tarixi müəyyənləşib

Redaktorun seçimi

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Aeroport yolunda məhdudiyyətlə əlaqədar bəzi marşrutların hərəkət sxemləri müvəqqəti dəyişdiriləcək

Salatın Əsgərovanın oğlu da reabilitasiya mərkəzi açır

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

“Azerbaijan Poultry Company” ilə Xəzər Universiteti arasında əməkdaşlıq Memorandumu imzalanacaq - FOTO

Son xəbərlər

Ombudsmandan skuterlərlə bağlı dövlət qurumlarına MÜRACİƏT

Bu gün, 15:20

AZAL Şımkent şəhərinə müntəzəm reyslərə başlayır

Bu gün, 15:13

TƏBİB icraçı direktoru Vüqar Qurbanov vəzifəsindən azad edilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:04

2026-2027-ci tədris ili üzrə Dövlət Proqramı çərçivəsində sənəd qəbulunun başlama tarixi müəyyənləşib

Bu gün, 14:52

Moskva prospektinin “Şamaxinka” adlanan yol sahəsində hərəkət yenidən təşkil edilir - VİDEO

Bu gün, 14:36

Azad olunan ərazilərdə ötən həftə minalardan təmizlənən ərazi açıqlandı

Bu gün, 14:29

Prezident İlham Əliyevin Serbiyaya səfəri başa çatıb - FOTO

Bu gün, 14:25

Geomaqnit qasırğası gözlənilir

Bu gün, 14:14

UEFA Çempionlar Liqası: “Qarabağ” – “Nyukasl” oyununun hakimləri açıqlanıb

Bu gün, 13:45

Bakıda çoxmərtəbəli binada yanğın baş verib, sakinlər təxliyə olunub - VİDEO

Bu gün, 13:22

Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi bərpa edilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:19

Növbəti köç karvanı Hadrut və Qırmızı bazar qəsəbələrinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:15

Hikmət Hacıyev: Zəngəzur dəhlizi regionlararası əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaradır

Bu gün, 13:09

Azərbaycan və Serbiya prezidentləri qeyri-rəsmi səhər yeməyində iştirak ediblər - FOTO

Bu gün, 13:00

Musiqi, incəsənət, rəssamlıq məktəblərində işləyən müəllimlərin imtahan verməsi qaydası dəyişir

Bu gün, 12:55

23 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:52

“Carlsberg Azerbaijan”ın yeni baş direktoru Krasimir Lazarov: “Azərbaycanda gördüyümüz işlərdən qürur duyuruq” - VİDEO

Bu gün, 12:24

“Qurtuluş” Reabilitasiya Mərkəzi bağlandı

Bu gün, 11:58

43 yaşlı qadın estetik əməliyyatdan sonra ölüb, araşdırma aparılır

Bu gün, 11:49

Naxçıvanda gömrük postunda 41 kq metamfetamin aşkar edilib - FOTO

Bu gün, 11:38
Bütün xəbərlər