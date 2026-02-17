 ABB-nin dəstəyi ilə keçirilmiş “EY İlin İş Adamı Müsabiqəsi”nin qalibi seçildi! | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

ABB-nin dəstəyi ilə keçirilmiş “EY İlin İş Adamı Müsabiqəsi”nin qalibi seçildi!

15:22 - Bu gün
ABB-nin dəstəyi ilə keçirilmiş “EY İlin İş Adamı Müsabiqəsi”nin qalibi seçildi!

ABB-nin baş sponsorluğu, bp-nin maliyyə tərəfdaşlığı ilə EY Azərbaycan şirkətinin təşkil etdiyi “EY İlin İş Adamı Müsabiqəsi”nin qalibi seçilib.

Müsabiqənin builki qalibləri “Berry Blues by We Grow” şirkətinin təsisçiləri İlyas Əhmədov və Mehri Əhmədova olublar. Onlar 19 finalçı arasından seçiliblər. Qaliblər Azərbaycanı Monakoda - müsabiqənin beynəlxalq mərhələsində təmsil edəcəklər.

Münsiflər heyətinin üzvləri xüsusi nominasiyalar üzrə qalibləri də müəyyən ediblər: “Enerji keçidi həlləri” nominasiyası üzrə Orxan Məmmədov (Green Life Enginnering); “Ən yaxşı müştəri həlli nominasiyası” üzrə Rüfət Babakişiyev (Crocusoft); “Ətraf mühitə töhfə” nominasiyası üzrə Samir Kərimov (APAR); “İnnovasiya” nominasiyası üzrə Ülvi Aslanov (Code Academy); “Kənd təsərrüfatında inkişaf” nominasiyası üzrə Müşfiq Hüseynov (AZSAFFRON); “Qadın sahibkarlığı” nominasiyası üzrə Günay Mustafayeva (MedLife Hospital); “Regional inkişaf” nominasiyası üzrə Bəxtiyar Hüseynov (Eel Electric).

“EY İlin İş Adamı Müsabiqəsi” ölkəmizdə 7 ildir keçirilir və ABB 7-ci ildir ki, ardıcıl olaraq bu müsabiqəyə dəstək verir. “EY İlin İş Adamı Müsabiqəsi” yenilikçi düşüncə tərzi, uğur qazanmaq iradəsi və cəmiyyətə müsbət təsir göstərmək məqsədi ilə fəaliyyət göstərən sahibkarları bir araya gətirən nüfuzlu, unikal proqramdır. Ötən 7 ildə bu müsabiqə Azərbaycanda 90-dan çox sahibkarı birləşdirən geniş icmaya çevrilib.

Proqramın tərəfdaşları sırasında APFM, “Finansist” jurnalı, Azərbaycan Respublikasının İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi - AZPROMO da var.

ABB-nin müasir, faydalı və universal məhsul və xidmətləri barədə ətraflı məlumatı Bankın filial və şöbələrindən, rəsmi internet səhifəsi https://abb-bank.az/, 937 nömrəli Məlumat Mərkəzi və rəsmi sosial şəbəkə səhifələrindən əldə etmək mümkündür.

Reklam hüququnda

Paylaş:
70

Aktual

Cəmiyyət

Ruben Vardanyan 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib

Cəmiyyət

Növbəti köç Ağdam şəhərində: mənzillərin açarları təqdim olundu - FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

QMİ Ramazan ayının başlaması münasibətilə fətva verib

Rəsmi

İlham Əliyev Si Cinpinə təbrik məktubu ünvanlayıb

Cəmiyyət

Milli Məclisin 20 fevralda keçiriləcək iclasında 10 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

XİN: Qaradağlı qətliamı insanlığa qarşı törədilmiş ağır cinayət kimi yaddaşlarda əbədi qalacaq

ABB-nin dəstəyi ilə keçirilmiş “EY İlin İş Adamı Müsabiqəsi”nin qalibi seçildi!

Mingəçevirdə mağazalarda aşkarlanan saxta alkoqollu içkilərin satışı qadağan edilib

Redaktorun seçimi

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Aeroport yolunda məhdudiyyət tətbiq olunacaq

“PAŞA Real Estate” Qlobal Aktivlərini “One&Only” Hudson Valley, Nyu-York ilə genişləndirir - FOTO

ABŞ Vitse-prezidenti və həyat yoldaşı Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər - FOTO - VİDEO

“Təşəkkür edin ki, sizi reklam edirik” – Aleksandra Salamaxina: Brendlər plagiatı necə əsaslandırır?

Son xəbərlər

Gürcüstan Milli Kino Mərkəzi ilə memorandum imzalanıb

Bu gün, 16:22

İran Hörmüz boğazının bəzi hissələrini müvəqqəti bağlayacaq

Bu gün, 16:03

Milli Məclisin 20 fevralda keçiriləcək iclasında 10 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Bu gün, 15:59

XİN: Qaradağlı qətliamı insanlığa qarşı törədilmiş ağır cinayət kimi yaddaşlarda əbədi qalacaq

Bu gün, 15:54

ABB-nin dəstəyi ilə keçirilmiş “EY İlin İş Adamı Müsabiqəsi”nin qalibi seçildi!

Bu gün, 15:22

Mingəçevirdə mağazalarda aşkarlanan saxta alkoqollu içkilərin satışı qadağan edilib

Bu gün, 15:10

Yasamalda baş verən yanğın söndürüldü - FOTO - VİDEO - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:43

Növbəti köç Ağdam şəhərində: mənzillərin açarları təqdim olundu - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:40

Lənkəranda çörək istehsalı sexində yoxlama aparılıb

Bu gün, 14:24

Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilər sabah azadlığa çıxırlar

Bu gün, 13:59

Sosial şəbəkələrdə “sərfəli kredit” elanları verən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 13:26

“Qarabağ” – “Nyukasl” oyunu üçün satılmış biletlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 13:15

Bakıdakı yanğında bir qadın xəsarət alıb

Bu gün, 13:10

Bakı Hövsan Beynəlxalq Ticarət Limanının baş direktoru Rəşad Daşdəmirovun həbs müddəti uzadılıb

Bu gün, 12:49

24 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:34

Bakıda NATO-nun təlim kursu keçirilir

Bu gün, 12:31

“İdrak” liseyində şagirdin güllələdiyi müəllim xəstəxanadan evə buraxılıb

Bu gün, 12:20

QMİ Ramazan ayının başlaması münasibətilə fətva verib

Bu gün, 12:11

Bakıda 42 məktəbə yeni direktor təyin olunub - SİYAHI

Bu gün, 11:53

Ruben Vardanyan 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib

Bu gün, 11:27
Bütün xəbərlər