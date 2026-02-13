 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:22 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, fevralın 13-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0389 manata kimi ucuzlaşıb, Avro 2,0167 manatadək, Rusiyanın 100 rublu isə 2,2015 manata kimi bahalaşıb.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 2,0167
AUD 1,204
BYN 0,5977
AED 0,4629
KRW 0,1178
CZK 0,0832
CNY 0,2461
DKK 0,27
GEL 0,634
HKD 0,2175
INR 0,0187
GBP 2,314
SEK 0,1903
CHF 2,2076
ILS 0,5537
CAD 1,2483
KWD 5,5426
KZT 0,3438
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,532
MDL 0,1014
NOK 0,1782
UZS 0,0138
PKR 0,6073
PLN 0,4785
RON 0,3961
RUB 2,2015
RSD 0,0172
SGD 1,3456
SAR 0,4533
xdr 2,3458
TRY 0,0389
TMT 0,4857
UAH 0,0395
JPY 1,1092
NZD 1,0255
XAU 8461,784
XAG 131,0213
XPT 3466,589
XPD 2840,088
Paylaş:
27

Aktual

Rəsmi

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin əməkdaşları təltif ediliblər

İqtisadiyyat

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Rəsmi

Dövlət Vergi Xidmətinin əməkdaşlarına ali xüsusi rütbələr verilib

Müsahibə

Sənəd azalır, xidmətlər sürətlənir: Rəqəmsal arxitektura nə vəd edir? - Tahir Mirkişili ilə MÜSAHİBƏ

İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Azərbaycanda kapital bazarının gücləndiirlməsi üzrə işlər müzakirə olundu

ADY: Ötən heyvanlarla 61 toqquşma hadisəsi qeydə alınıb

Redaktorun seçimi

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Avrasiya Nəqliyyat Marşrutuna maraq artır: Gürcüstan Beynəlxalq Assosiasiyaya qoşuldu

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan məhsulları Çində keçirilən premium məhsullar sərgisində nümayiş olunur - FOTO

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti yenidən 5000 dolları ötüb

Son xəbərlər

Ötən ay TƏBİB-in Çağrı Mərkəzinə daxil olan zənglərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 09:25

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:22

Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

Bu gün, 09:17

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bu gün, 09:16

Aeroport yolunda məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq - XƏRİTƏ

12 / 02 / 2026, 17:50

Ramiz Mehdiyevin Rusiyaya zəng edərək danışdığı qadının kimliyi məlum olub

12 / 02 / 2026, 17:45

Bu küçədə hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq

12 / 02 / 2026, 17:40

Azərbaycanda kapital bazarının gücləndiirlməsi üzrə işlər müzakirə olundu

12 / 02 / 2026, 17:23

ADY: Ötən heyvanlarla 61 toqquşma hadisəsi qeydə alınıb

12 / 02 / 2026, 17:02

Müdafiə Nazirliyi gənc əsgərlərin yaxınlarına müraciət etdi

12 / 02 / 2026, 16:53

Azərbaycanın işgüzar və lüks turizm potensialı BƏƏ-də tanıdılıb

12 / 02 / 2026, 16:31

Orxan Nəzərliyə ali xüsusi rütbə verildi - Sərəncam

12 / 02 / 2026, 16:24

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin əməkdaşları təltif ediliblər

12 / 02 / 2026, 16:06

Dövlət Vergi Xidmətinin əməkdaşlarına ali xüsusi rütbələr verilib

12 / 02 / 2026, 16:03

Zərgərlik mağazalarından oğurluq edən şəxs saxlanılıb - VİDEO

12 / 02 / 2026, 15:56

Şuşa məscidi üçün dünyanın ən böyük dairəvi xalçası hazırlandı, Leyla Əliyeva son ilməni vurdu - FOTO - VİDEO

12 / 02 / 2026, 15:41

Sənəd azalır, xidmətlər sürətlənir: Rəqəmsal arxitektura nə vəd edir? - Tahir Mirkişili ilə MÜSAHİBƏ

12 / 02 / 2026, 15:24

“Şəki” kafesində nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO

12 / 02 / 2026, 15:22

Salatın Əsgərovanın oğlu da reabilitasiya mərkəzi açır

12 / 02 / 2026, 14:50

Mastercard və Azərbaycan Mərkəzi Bankı birgə araşdırmanı təqdim edir: “Azərbaycanda rəqəmsallaşmanın növbəti dalğası”

12 / 02 / 2026, 14:44
Bütün xəbərlər