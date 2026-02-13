 Azərbaycan neftinin qiyməti ucuzlaşıb | 1news.az | Xəbərlər
İqtisadiyyat

Azərbaycan neftinin qiyməti ucuzlaşıb

Qafar Ağayev09:47 - Bu gün
Dünya bazarlarında "Azeri Light" (CIF) markalı Azərbaycan nefti 2 dollara yaxın ucuzlaşıb.

1news,az xəbər verir ki, Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 2,17 ABŞ dollar və ya 3% azalaraq 70,03 ABŞ dollarına bərabər olub.

Qeyd edək ki, Azərbaycan neftinin əvvəlki qiyməti 72,2 ABŞ dolları təşkil edib. Son bir həftədə isə Azərbaycan nefti 70 dolların üzərində ticarət edilib.

Xatırladaq ki, Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində “Azeri Light” markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

