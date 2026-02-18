 Bolt Akademiya Azərbaycanda yol hərəkəti təhlükəsizliyi üzrə genişmiqyaslı sosial layihəyə start verib - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
Bolt Akademiya Azərbaycanda yol hərəkəti təhlükəsizliyi üzrə genişmiqyaslı sosial layihəyə start verib - FOTO

14:57 - Bu gün
Bolt Akademiya Azərbaycanda yol hərəkəti təhlükəsizliyi üzrə genişmiqyaslı sosial layihəyə start verib - FOTO

Bolt şirkəti tərəfindən təsis olunan “Bolt Akademiya” təşəbbüsü çərçivəsində ölkənin bütün regionlarını, o cümlədən ucqar rayonlarını əhatə edən yol hərəkəti təhlükəsizliyi üzrə genişmiqyaslı sosial layihəyə start verilib.

Layihə çərçivəsində respublikanın müxtəlif bölgələrində məktəblərdə və peşə təhsil müəssisələrində maarifləndirici təlimlər keçiriləcək. Təlimlərin məqsədi şagird və tələbələrin yol hərəkəti təhlükəsizliyi sahəsində bilik və praktiki bacarıqlarını artırmaq, eyni zamanda məsuliyyətli və innovativ yanaşmanı təşviq etməkdir.

Layihənin ilk mərhələsi fevral ayında Xaçmaz Peşə Məktəbində baş tutub. Tədbir məktəbin direktoru Məmmədov Tural rəhbərliyi ilə təşkil olunub. Bolt Akademiyanı təlimçi qismində Dövlət Əlaqələri üzrə rəhbər Maarifə Paşayeva təmsil edib və iştirakçılarla təhlükəsizlik mövzusunda interaktiv sessiya keçirib.

Layihənin yekun mərhələsi may ayında keçiriləcək “Təhlükəsizlik Startap Finalı” olacaq. Bu müddət ərzində iştirakçı məktəblər və tələbələr təhlükəsizlik mövzusunda startap ideyaları hazırlayaraq təqdim edəcəklər. Final mərhələsində ən innovativ və perspektivli layihələr qiymətləndiriləcək.

Bolt Akademiyanın bu təşəbbüsü şirkətin korporativ sosial məsuliyyət prinsiplərinə sadiqliyini və ölkədə təhlükəsizlik mədəniyyətinin gücləndirilməsinə verdiyi töhfəni əks etdirir.

Bolt-un Dövlət Əlaqələri üzrə rəhbəri Maarifə Paşayeva bildirib:

“Yol hərəkəti təhlükəsizliyi yalnız qaydaların öyrədilməsi deyil, düşüncə tərzinin formalaşdırılmasıdır. Gənclərin bu sahədə həm məlumatlı, həm də təşəbbüskar olmaları gələcəkdə daha təhlükəsiz mühitin qurulmasına töhfə verəcək. ‘Bolt Akademiya’ vasitəsilə biz regionlarda maarifləndirməni gücləndirməyi və innovativ ideyaların yaranmasını təşviq etməyi hədəfləyirik”.

Reklam hüququnda

