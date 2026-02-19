 İKTA və Audiovizual Şura provayderlərə lisenziyasız media fəaliyyəti ilə bağlı xəbərdarlıq edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

İKTA və Audiovizual Şura provayderlərə lisenziyasız media fəaliyyəti ilə bağlı xəbərdarlıq edib

Qafar Ağayev16:42 - Bu gün
İKTA və Audiovizual Şura provayderlərə lisenziyasız media fəaliyyəti ilə bağlı xəbərdarlıq edib

İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyi (İKTA) və Audiovizual Şuranın rəhbərliyi audiovizual media fəaliyyəti göstərən elektron kommunikasiya operator və provayderlərinin nümayəndələri ilə işgüzar görüş keçirib.

Agentlikdən 1news.az-a bildirilib ki, görüş zamanı audiovizual media sahəsində qüvvədə olan normativ hüquqi aktların tələbləri iştirakçıların diqqətinə çatdırılıb.

Bildirilib ki, televiziya proqramlarının İP şəbəkələr üzərindən paket şəklində təqdim edilməsi audiovizual proqramların retranslyasiyası hesab olunur və bu fəaliyyət növü Audiovizual Şura tərəfindən verilən platforma operatoru lisenziyası əsasında həyata keçirilməlidir. Eyni zamanda vurğulanıb ki, audiovizual məhsulların istifadəçinin seçimi əsasında (istəyə görə baxış – VOD modeli) təqdim edilməsi sifarişli audiovizual yayım xidməti sayılır və bu fəaliyyət üçün də müvafiq lisenziya tələb olunur. Lisenziyasız audiovizual media fəaliyyətinin həyata keçirilməsi qanunvericiliyin pozulması hesab edilir və bu hal qanunla müəyyənləşdirilmiş məsuliyyət tədbirlərinin tətbiqinə gətirib çıxara bilər.

Qeyd olunub ki, hazırda audiovizual media fəaliyyəti göstərən, lakin müvafiq lisenziyaya malik olmayan provayderlər qısa müddət ərzində lisenziyalaşdırma prosedurunu başa çatdırmalıdırlar.

Audiovizual məzmunu digər platforma operatorlarının infrastrukturu vasitəsilə təqdim edən provayderlər ya müstəqil qaydada müvafiq lisenziya almalı, ya da xidmətin hansı hüquqi əsasla və hansı lisenziya sahibi vasitəsilə təqdim edildiyi barədə öz rəsmi internet informasiya resurslarında açıq və şəffaf məlumat yerləşdirməlidirlər. Bu yanaşma istehlakçıların düzgün məlumatlandırılması, bazarda şəffaflığın təmin olunması və sağlam rəqabət mühitinin formalaşdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Görüş iştirakçılarına bildirilib ki, lisenziya almaq üçün Audiovizual Şuraya qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş qaydada müraciət edilməli və müvafiq sənədlər təqdim olunmalıdır.

İKTA və Audiovizual Şura audiovizual media bazarında qanuni fəaliyyətin təmini, istehlakçı hüquqlarının qorunması, şəffaf və rəqabətədavamlı mühitin formalaşdırılması istiqamətində birgə fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər.

Paylaş:
80

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Vaşinqtonda Sülh Şurasının ilk iclasında iştirak edir

Cəmiyyət

Bakıda “Neokolonializm və qlobal bərabərsizlik” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib- FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Sabirabadda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Rəsul Ağayev dəfn edilib

Siyasət

Ombudsmandan “Amnesty International” rəsmisinin Ruben Vardanyanla bağlı bəyanatına MÜNASİBƏT

Cəmiyyət

Xəzər dənizində zəlzələ olub

Qohumunun evindən 9 min manat və qızıl oğurladı, polis saxladı

Bakıda “Neokolonializm və qlobal bərabərsizlik” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib- FOTO - YENİLƏNİB

İlk dəfə iki azərbaycanlı Böyük Britaniyanın fəxri mükafatı ilə təltif olunub

Redaktorun seçimi

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Aeroport yolunda məhdudiyyətlə əlaqədar bəzi marşrutların hərəkət sxemləri müvəqqəti dəyişdiriləcək

Yasamalda baş verən yanğın söndürüldü - FOTO - VİDEO - YENİLƏNİB

TƏBİB icraçı direktoru Vüqar Qurbanov vəzifəsindən azad edilib - YENİLƏNİB

Bakıda hoteldə 25 yaşlı oğlan öldü

Son xəbərlər

İlham Əliyev Vaşinqtonda Sülh Şurasının ilk iclasında iştirak edir

Bu gün, 18:23

Xəzər dənizində zəlzələ olub

Bu gün, 17:53

Qohumunun evindən 9 min manat və qızıl oğurladı, polis saxladı

Bu gün, 17:50

Bakıda “Neokolonializm və qlobal bərabərsizlik” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib- FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:40

İlk dəfə iki azərbaycanlı Böyük Britaniyanın fəxri mükafatı ilə təltif olunub

Bu gün, 17:28

Keçmiş məhkumlar 25 kiloqram narkotik vasitə ilə saxlanıldılar

Bu gün, 17:27

Ruslan Eyyubovun həbs müddəti uzadılıb

Bu gün, 17:12

Balakəndə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Cavanşir Həsənov dəfn edilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:11

Daxili işlər naziri gənclərin sırasından seçim edib

Bu gün, 17:01

Yağıntlı və küləkli hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 16:51

Bir vəkilin fəaliyyəti dayandırılıb - SƏBƏB

Bu gün, 16:43

İKTA və Audiovizual Şura provayderlərə lisenziyasız media fəaliyyəti ilə bağlı xəbərdarlıq edib

Bu gün, 16:42

İsmayıllıda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Fərman Feyzullayevlə vida mərasimi keçirilib

Bu gün, 16:29

Yağ istehsalı müəssəsində nöqsanlar aşkarlandı - FOTO

Bu gün, 16:15

Rabitə ixtisaslı zabitlərlə təlim-metodiki toplanış keçirilib

Bu gün, 16:09

“Kapital Bank”ın rəhbərliyinə təyinat olub

Bu gün, 15:57

Sabirabadda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Rəsul Ağayev dəfn edilib

Bu gün, 15:41

Ombudsmandan “Amnesty International” rəsmisinin Ruben Vardanyanla bağlı bəyanatına MÜNASİBƏT

Bu gün, 15:37

Lerikdə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Nail Dənziyev dəfn edilib

Bu gün, 15:36

Azərbaycanda halal turizmə aid yeni dövlət standartı qəbul olunacaq

Bu gün, 15:28
Bütün xəbərlər